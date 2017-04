Les sous-marins russes vont être camouflés en baleines

Ainsi, les sonars ennemis pourront difficilement faire la différence entre un sous-marin et une baleine ou une orque.

« Les ingénieurs ont réussi à diminuer la bruyance jusqu'au niveau sonore de la mer. Grâce à une construction spéciale les plaques absorbent efficacement le bruit de différentes fréquences à différentes profondeurs, ce qui complique la détection du sous-marin », explique Alexandre Livchits, directeur général de l'Association de production Tchapaev de Tcheboksary.

Selon le service de presse du groupe Tekhmach, le programme public de construction de la flotte sous-marine prévoit la fourniture de ces plaques techniques pour les sous-marins de classe Borei, Iassen et les sous-marins de type Varchavianka. Les commandes sont déjà enregistrées pour les cinq prochaines années.

Le sous-marin nucléaire Kazan récemment mis à l'eau est le premier sous-marin nucléaire polyvalent du projet modernisé 885M Iassen-M: le pourtour de sa coque a été optimisé et il a été doté d'un système plus sophistiqué de guerre électronique et d'automatisation, ce qui lui permet d' « entendre » bien plus loin les navires adverses par rapport aux Iassen traditionnels.

L'architecture particulière des sous-marins de la série Iassen les distingue des modèles antérieurs. Les lance-torpilles de 533 mm ne se situent pas à l'avant mais sur les flancs, au niveau de la rambarde des appareils escamotables. Derrière la rambarde se trouvent huit silos verticaux à missiles. La possibilité de combiner l'armement de missiles assure une certaine flexibilité des missions opérationnelles — de la lutte contre les sous-marins et l'attaque de cibles terrestres stationnaires à l'élimination de tout type de navires ennemis avec des missiles de croisière des systèmes Kalibr et Oniks. A terme, il est prévu de doter les Iassen de torpilles thermiques guidées Fizik.

Les chantiers navals de Sevmach construisent actuellement les sous-marins nucléaires polyvalents de cette série: Novossibirsk ( début de la construction en 2013 ), Krasnoïarsk ( début de la construction en 2014 ), Arkhanguelsk ( 2015 ) et Perm ( 2016 ).

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.