Odeur de la pluie, couleur des caméléons: cinq mystères scientifiques récemment levés

L'odeur de la pluie

L'odeur de l'ozone permet de déterminer que la pluie arrive. La charge électrique des éclairs fissionne la molécule d'oxygène et les atomes libres s'unissent pour former la molécule d'ozone (O₃). Le flux d'air descendant rapproche l'ozone des nuages du sol.

Comment un caméléon change de couleur

Le changement de couleur d'un caméléon a longtemps laissé la science sans réponse. Ces lézards peuvent en effet changer de couleur en réagissant à un facteur irritant comme la présence, à proximité, d'un autre caméléon hostile. Pour comprendre le fonctionnement de ce mécanisme, les chercheurs ont dû analyser l'animal sous un très fort grossissement. Il s'avère que leur couleur n'est pas seulement due aux pigments qui créent une certaine teinte: la peau du caméléon est également couverte de nanocristaux qui reflètent la couleur bleu-ciel dans son état normal. Mais quand le caméléon est inquiet ou en colère, le réseau de cristaux change de manière à refléter la lumière d'une autre longueur d'onde, ce qui lui donne des teintes jaunes et rouges.

Pourquoi se sent-on fatigué après avoir dormi

Le fait est que le sommeil est réparti en phases de sommeil rapide et lent qui s'enchaînent avec une certaine périodicité. Une fois endormi, l'homme plonge dans une phase de sommeil lent, puis arrive la phase de sommeil rapide et ainsi de suite. Si l'homme se réveille pendant une phase de sommeil rapide, il se sent reposé. Mais si vous vous réveillez pendant une phase de sommeil lent, vous vous sentirez fatigué toute la journée.

Les traits qui flottent devant les yeux

Ils sont surtout visibles en regardant une surface claire comme une feuille de papier. Les taches en forme de cercles ou de traits discontinus sont des déchets organiques qui se trouvent dans le corps vitré de l'œil. Le plus souvent, il s'agit d'un coagulum de collagène.

Qui est apparu en premier — la poule ou l'œuf?

Les biologistes ont décidé de se pencher sur la question et, apparemment, sont arrivés à un conclusion. L'apparition au cours de l'évolution de l'être que nous appelons « poule » a nécessité certaines mutations dans l'ADN de ses ancêtres, qui se sont produites à l'étape de formation d'un nouvel organisme. On sait qu'un poussin commence à se développer à l'intérieur d'une coquille, qui se forme avant son apparition. Ainsi, le premier représentant de l'espèce qu'on pourrait attribuer aux ancêtres directs des poules contemporaines est apparu après l'œuf.

