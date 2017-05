La jeunesse arabe a une meilleure image de la Russie

Ces informations ressortent d'un sondage annuel mené auprès de la jeunesse arabe de 16 pays ( Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie, Irak, Jordanie, Liban, Yémen, Palestine ). 3 500 personnes âgées de 18 à 24 ans ont été interrogées.

21 % des jeunes arabes questionnés considèrent la Russie comme un allié méritant la plus grande confiance ( contre 9 % en 2016 ). Le quotidien Financial Times estime que ce résultat est dû à la hausse de l'influence de la Russie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu'à son activité en Syrie. Si l'Arabie saoudite et le Qatar ( principaux partisans de l'opposition syrienne ) considèrent la Russie comme un ennemi, les citoyens des pays du Golfe, notamment du Koweït et d'Afrique du Nord, sont disposés plus positivement envers Moscou.

Au contraire, la popularité des États-Unis est en baisse: 17 % contre 25 % l'an dernier. Le journal américain l'explique avant tout par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, que 70 % des personnes interrogées estiment opposé aux musulmans — ce à quoi ses décrets contre l'immigration ont contribué. 64 % désapprouvent l'élection de Trump.

Parmi les pays arabes mêmes, les Émirats arabes unis ont reçu la majorité des voix favorables avec 36 % des personnes interrogées les considérant comme un allié. De plus, la jeunesse arabe considère les EAU comme le pays le plus attractif pour vivre et pour travailler.

Les principaux problèmes pointés du doigt par les jeunes arabes sont le chômage, l'État islamique et la menace terroriste en général.

