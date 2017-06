Washington veut en finir avec les disquettes et le papier dans l'administration

De son côté Donald Trump a appelé la Silicon Valley à aider les fonctionnaires à ne pas se faire distancer par le progrès technique. Selon le site d'information Gazeta.ru.

La première réunion du Conseil technologique américain mis en place par le président Donald Trump s'est déroulée à la Maison blanche le 19 juin. Les représentants des plus grandes compagnies informatiques et des investisseurs étaient réunis pour évoquer l'avenir du pays et le développement des technologies informatiques.

A l'agenda de la réunion: la cybersécurité, le big data, l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage ainsi que la politique d'immigration. La réunion s'est tenue en présence du patron d'Apple Tim Cook, du directeur général de Microsoft Satya Nadella, du PDG d'Amazon Jeff Bezos, du président exécutif d'Alphabet (qui possède Google) Eric Schmidt, et bien d'autres. Le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, qui a dit être très occupé, manquait à l'appel.

Jared Kushner a déclaré que le Pentagone utilisait des systèmes informatiques dont l'âge moyen était compris entre 39 et 56 ans. De plus, le ministère de la Défense utilise encore des disquettes — auxquelles la plupart des compagnies ont renoncé encore au début des années 1980 — dans un secteur aussi critique que la gestion de l'arsenal nucléaire des USA.

Par ailleurs, les systèmes de certaines agences fédérales des USA, notamment du ministère des Finances, le service de sécurité sociale et le ministère de la Justice, fonctionnent encore sous COBOL — l'un des plus anciens langages de programmation apparu en 1959. Les formulaires papier sont aussi très répandus: ils représentent 90% de toute la documentation du système de santé.

89 milliards de dollars ont été alloués à la maintenance des systèmes informatiques publics en 2017, ce qui témoigne de la nécessité d'une modernisation et d'une répartition correcte du financement.

Le Conseil technologique américain réunira régulièrement les responsables d'agences fédérales avec les directeurs des plus grandes compagnies de la Silicon Valley pour perfectionner, grâce à des efforts communs, l'utilisation et la propagation de l'information par le gouvernement.

Le président américain Donald Trump a appelé les membres du conseil à une transformation radicale des technologies utilisées par les organes fédéraux du gouvernement.

