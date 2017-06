«La coalition américaine protège Daech»: les proches du pilote syrien abattu témoignent

Le ministère syrien de la Défense a souligné que l'avion avait été attaqué alors que le pilote effectuait une mission au-dessus des positions des djihadistes du groupe terroriste État islamique. Selon à la chaîne RT.

«Voilà ce qu'ils nous ont dit. Dans les 24 heures ils l'auraient plus ou moins sauvé, nous avons entendu qu'il avait été hospitalisé. Ils disaient l'avoir envoyé dans un hôpital kurde. Mais on ne sait rien, on ignore où il est, ce qu'ils lui ont fait», déclare son cousin Muhiddin Fahd.

Et d'ajouter: «Il y avait trois militaires israéliens dans le convoi, et ils ont été tué. L'élimination de notre pilote par la coalition prouve qu'elle et Daech sont dans le même camp.»

Le proche du pilote syrien a appelé les pays alliés de la Syrie à apporter leur aide pour retrouver le lieutenant-colonel. Muhiddin Fahd pensait que la coalition avait l'intention de libérer la Syrie mais les récents agissements de cette dernière prouvent le contraire.

C'est également la question que se pose l'oncle du pilote, Ali, qui rappelle que plus tôt la coalition avait déjà attaqué les forces syriennes à al-Tanf. Au total, l'armée gouvernementale a été prise pour cible à trois reprises ces derniers mois.

«Cette fois ils ont abattu un avion syrien qui bombardait Daech, pas des troupes américaines ou kurdes, ou un endroit en Amérique. C'est notre ciel et notre terre, et nous devons les défendre», a déclaré l'oncle du pilote.

Il estime que la responsabilité de la mort du pilote syrien repose sur la coalition et les forces américaines. Selon Ali Fahd, la coalition doit coopérer avec l'armée syrienne pour combattre Daech: «Quoi qu'il en soit, s'ils n'agissent pas avec la Syrie cela signifie que la coalition protège Daech, car c'est les USA et les troupes de la coalition qui ont créé cette organisation.»

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.