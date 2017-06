Bientôt un nouveau porte-avions pour les chantiers navals russes

© Sputnik. Alexander Yakovlev Le porte-avions russe Amiral Kouznetsov en route vers la modernisation

L'information a été dévoilée par Viktor Boursouk, vice-amiral de la marine pour l'armement, pendant le Salon naval international de Saint-Pétersbourg.

La maquette du nouveau porte-avions présenté au salon par le Centre de recherche d'État de Krylov n'est que l'un des projets envisagés: «On travaille actuellement avec plusieurs bureaux pour déterminer l'aspect final de ce bâtiment», a-t-il déclaré.

Le bureau d'étude du Centre de Krylov avait déjà présenté l'avant-projet du futur porte-avions russe en 2015. D'après Valeri Polovinkine, directeur général du centre, ce navire de classe Chtorm du projet 23000 pourrait être construit «approximativement en 2025».

C'est en 2004 que l'information selon laquelle la marine russe comptait construire un nouveau porte-avions a commencé à circuler.

Vladimir Kouroedov, amiral de la marine à l'époque, planifiait sa construction pour 2017.

En 2009 l'amiral Vladimir Vyssotski, nouveau chef de la marine, déclarait que la création de porte-avions traditionnels n'était plus prometteuse et qu'il était prévu de se pencher sur la mise au point de complexes aéronavals. L'année suivante déjà, l'amiral annonçait pourtant que les constructeurs devaient terminer le projet technique du futur porte-avions russe, avant d'être rectifié par le vice-premier ministre Sergueï Ivanov qui a noté que le programme d'armement pour 2011-2020 «ne prévoyait pas la construction de porte-avions».

Un expert évalue le coût de la réparation du porte-avions russe

Finalement, à en juger par la récente déclaration du vice-amiral Boursouk, le processus s'est bien mis en route.

«Notre projet prévoit un porte-avions plus réduit par rapport aux Américains. Il sera plus équilibré: environ 300 m de longueur pour une largeur de pont de décollage d'environ 80 m, soit un déplacement d'eau d'environ 90.000 tonnes», a déclaré Alexeï Litsis, chef de secteur du département des projets du Centre de recherche d'État de Krylov.

Dans l'idéal, il serait nécessaire de construire six porte-avions selon lui: «Deux pour chaque théâtre d'opérations: deux pour le Nord, deux pour la mer Noire et la Méditerranée, et deux pour l'Extrême-Orient».

