McCain reconnaît que les USA perdent la guerre en Afghanistan

Selon lui, le président américain Donald Trump n'a formulé aucune stratégie pour les USA dans ce pays. Les USA mènent des opérations militaires en Afghanistan depuis 16 ans mais la situation laisse toujours à désirer.

«Nous perdons. Quand on ne gagne pas, on perd. Et l'armée nationale afghane essuie des pertes inacceptables», a-t-il déclaré. D'après lui, les raisons des échecs de l'opération américaine dans ce pays résident dans les actions de la Maison blanche. Le sénateur pense que le président doit «formuler une stratégie».

Les États-Unis sont présents en Afghanistan depuis 2001, quand les militaires américains ont lancé une opération contre le terroriste Oussama Ben Laden après l'attaque du 11 septembre 2001 contre le territoire américain. Malgré l'élimination de Ben Laden en 2011, les forces américaines ont poursuivi leur lutte contre les talibans opposés au gouvernement afghan.

Ces derniers temps, les forces afghanes ont remporté plusieurs victoires mais n'ont pas réussi à confirmer leurs succès au nord du pays. A l'heure actuelle, le gouvernement afghan soutenu par les USA contrôle uniquement Kaboul et les territoires afférents.

Plus tôt, le chef du Pentagone James Mattis avait déclaré que les USA et leurs alliés de l'Otan avaient «réduit trop tôt le contingent militaire américain en Afghanistan».

Dans l'ensemble, les soldats américains sont déployés sur les bases militaires et leur mission ne consiste pas à participer aux affrontements mais à apporter un soutien et à former l'armée afghane. Dans le même temps, le Pentagone a annoncé en juin qu'il comptait envoyer 4.000 soldats supplémentaires en Afghanistan.

© AFP 2017 Thomas WATKINS 15 pays-membres de l’Otan augmentent sa présence en Afghanistan

Selon le commandement central de l'armée américaine et l'inspecteur général pour la reconstruction de l'Afghanistan, la part du territoire afghan contrôlée par le gouvernement du pays s'est réduite de 70% en 2015 à 60% aujourd'hui.

Les talibans contrôlent 10% du pays et encore 30% sont contestés par les belligérants.

La Russie, pour sa part, appelle aux négociations avec les talibans, voyant en eux un moindre mal que Daech pour qui l'Afghanistan n'est qu'un territoire pour le djihad global.

Sous l'administration de Bill Clinton, les USA eux-mêmes avaient soutenu le régime des talibans. Aujourd'hui Washington s'oppose aux négociations et désapprouve les efforts de la Russie en ce sens.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.