Les nouveautés les plus attendues du salon aérospatial MAKS 2017 en Russie

Comme toujours, de nombreux événements et nouveautés attendent les visiteurs du salon international aérospatial MAKS 2017 qui se déroule à partir d'aujourd'hui sur le territoire de l'aérodrome Gromov à Joukovski, écrit mardi le site de la chaîne Zvezda.

Dès les premiers pas sur le territoire de l'aérodrome, on ne peut manquer l'hélicoptère arctique spécial Mi-8AMTCh-VA Terminator tout en noir-et-rouge — des couleurs inhabituelles pour les appareils militaires. Selon le site de la chaîne Zvezda.

© Sputnik. Mark Agnor Mi-8AMTCh-VA Terminator

C'est un hélicoptère sans pareil dans le monde. Par exemple, il peut démarrer de manière autonome ses moteurs après un stationnement de longue durée en plein air. A première vue, rien d'inhabituel: mais il sait le faire même à des températures de —60°C.

© AP Photo/ Francois Mori Boeing et Airbus dépendent de livraisons de titane russe

Non seulement l'hélicoptère russe peut fonctionner à des températures extrêmement basses, mais il dispose aussi d'une isolation thermique spéciale et d'un puissant système de chauffage, ainsi que d'un dispositif pour chauffer de l'eau et de la nourriture. Un hélicoptère avec une bouilloire! Cela serait amusant s'il n'y faisait pas aussi froid.

On retrouve également au salon un autre appareil curieux arborant les couleurs des forces aérospatiales russes: l'avion bimoteur à turbine tchèque L-410.

© Sputnik. Vladimir Trefilov L-410 Turbolet

En URSS, cet avion assurait le transport de passagers et de fret sur environ 300-500 km, par exemple de Saratov à Kazan. Les futurs pilotes de l'aviation de transport effectuaient leur formation sur cet appareil.

Désormais, cet avion tchèque est fabriqué en Russie. En mars 2017 deux tout nouveaux L-410 Turbolet sont sortis de la chaîne de l'usine d'aviation civile de l'Oural.

Entre les pavillons se trouve une exposition de hautes technologies. C'est ici que sera présenté pour la première fois au public le tout dernier chasseur russe de génération 4++ MiG-35, mardi 18 juillet. Ce sera l'un des principaux événements du salon. L'avion est installé sur une plateforme multimédia avec tout son armement, entouré par des robots industriels.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev Chasseur MiG-35

Une autre nouveauté du MAKS 2017 est l'avion d'entraînement Yak-152 qui a effectué son premier vol le 29 septembre 2016. Ce complexe de formation est en fait une table d'école et est destiné à la sélection préliminaire des adolescents qui souhaiteraient devenir pilote. Cet appareil est une sorte d'étape pour accéder à l'avion Yak-130 très demandé sur le marché international pour son rapport qualité/prix.

Vous ne trouverez pas de nouvelles sensations seulement sur le parc d'aviation et sur les stands des constructeurs. Il se passera également des choses intéressantes dans le ciel. Cette année, les fameux Vitiaz (groupe de voltige aérienne Preux russes) piloteront leurs tout nouveaux Su-30SM. Leur programme réserve donc des surprises.

Et vous apprécierez certainement le pilotage du duo PAK FA (T-50).

© Sputnik. Sergey Mamontov PAK FA (T-50)

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.