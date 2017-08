En Russie, la confiance des entreprises au plus haut depuis deux ans

A titre de comparaison, seulement 56% des patrons interrogés tablent sur une croissance de l'économie mondiale. Cette disposition positive des entrepreneurs russes s'explique par l'amélioration de la situation macroéconomique dans le pays et le développement significatif des entreprises qui s'attendent à de nouvelles fusions-acquisitions, ainsi qu'à l'introduction d'innovations technologiques. Selon le quotidien Izvestia.

Ernst & Young interroge régulièrement les hauts responsables des plus grandes compagnies mondiales sur leurs attentes. En mars-avril, plus de 2.300 responsables de 45 pays avaient participé au sondage, dont près de la moitié étaient des directeurs exécutifs, des directeurs financiers et d'autres responsables de haut rang. Voyons quelles sont les conclusions de la partie russe de l'étude.

Les entrepreneurs notent des signes de croissance économique mondiale et s'attendent également à une embellie économique en Russie, indique Ernst & Young. «Les résultats du sondage révèlent une augmentation considérable du nombre de responsables estimant que la situation s'améliore aussi bien dans le monde qu'en Russie», soulignent les experts. En avril 2017, 71% d'entre eux ont jugé la situation de l'économie russe comme «s'améliorant» — un indice record depuis deux ans. En avril 2016, on ne comptait que 3% d'«optimistes». Les entrepreneurs évaluent plus positivement les perspectives de l'économie russe: seulement 56% croient à l'amélioration de l'économie mondiale (contre 26% un an plus tôt).

Ces dispositions des hauts responsables se reflètent positivement sur les investisseurs, qui se disent prêts à une hausse des revenus en 2017 sur tous les marchés. L'attente d'importantes fusions-acquisitions et l'introduction d'innovations technologiques ont joué un rôle important dans l'amélioration de l'état d'esprit du secteur entrepreneurial.

«En Russie, nous notons une disposition positive due aux attentes futures. La plupart des personnes interrogées sont convaincues qu'une stabilité politique et économique nous attend dans les années à venir. Leur avis s'explique par la dynamique des prix du pétrole et par le renforcement du rouble. Les compagnies se sont habituées à travailler dans le cadre des sanctions et ont mis au point leur stratégie de croissance durable», analyse Alexeï Ivanov, directeur du service consulting chez Ernst & Young pour les transactions dans la CEI.

La reprise de l'économie russe s'est poursuivie au premier trimestre 2017. D'après l'agence fédérale des statistiques Rosstat, la croissance annuelle du PIB a augmenté jusqu'à 0,5% contre 0,3% au trimestre précédent. Sachant que la production industrielle a atteint 2,9% en avril — un record depuis début 2015. Selon les prévisions du ministère russe du Développement économique, à la fin de l'année la croissance du PIB sera de 2%. La Banque centrale russe, pour sa part, table sur une croissance de 1,3-1,8%. Le président russe Vladimir Poutine a chargé le gouvernement d'accélérer la croissance économique annuelle pour dépasser la moyenne mondiale, c'est-à-dire afficher plus de 3% de croissance.

