Top-10 des pays qui attirent le plus d'investissements directs à l'étranger

Ces derniers ont été interrogés sur le climat juridique, les dépenses pour la main-d'œuvre et les taxes dans différents pays du monde.

Plusieurs pays sont régulièrement en concurrence pour attirer des investissements directs étrangers. Selon Vestifinance.ru.

Voici le top-10 de ceux qui ont reçu la plus grande somme d'investissements en 2016 selon la Banque mondiale.

10. France

© Sputnik. Igor Russak La Banque mondiale constate la sortie de l'économie russe de la récession

Montant total des investissements: 42,3 milliards de dollars.

La France est un pays agro-industriel très développé, qui occupe l'une des premières places au monde en matière de production industrielle.

Économiquement, ce pays occupe la deuxième place au sein de l'Union européenne (derrière l'Allemagne) et fait partie du top-10 mondial.

Le secteur des services emploie 76,7% de la population active, et 20,5% des salariés travaillent dans le secteur secondaire.

9. Inde

Montant total des investissements: 44,4 milliards de dollars.

L'Inde est un pays agro-industriel émergent à l'industrie développée.

L'Inde contemporaine s'est transformée de pays d'industrie légère et alimentaire en pays avec une industrie lourde développée.

Ces derniers temps, grâce à la présence de très nombreux spécialistes et professionnels anglophones, l'Inde est devenu une destination de sous-traitance pour de nombreuses multinationales et un lieu populaire de «tourisme médical».

L'Inde s'est également transformée en important exportateur de logiciels, ainsi que de services financiers et technologiques.

8. Allemagne

Montant total des investissements: 52,5 milliards de dollars.

L'économie allemande est la plus grande d'Europe. L'Allemagne est un pays postindustriel où les services constituent la base de l'économie (54%), 45,9% sont générés par la production et 0,1% par l'agriculture qui emploie la même part de population active.

L'économie allemande se caractérise par une infrastructure très développée et une main d'œuvre hautement qualifiée.

7. Singapour

Montant total des investissements: 61,6 milliards de dollars.

L'économie de Singapour est un système de marché développé. L'économie de Singapour dépend des exportations de produits notamment dans des domaines comme l'électroménager, les technologies de l'information, la pharmaceutique et les services financiers.

Les multinationales jouent un rôle important dans l'économie du pays.

L'économie de Singapour fait partie des plus ouvertes et des plus affranchies de la corruption. Le pays maintient des prix stables, et le PIB par habitant fait partie des plus élevés au monde.

6. Brésil

Montant total des investissements: 78,9 milliards de dollars.

Grâce au niveau élevé de développement de l'agriculture, de l'industrie minière et industrielle et du secteur des services, ainsi qu'au grand nombre d'habitants aptes à travailler, le Brésil dépasse largement les autres pays d'Amérique latine en termes de PIB et est ainsi la principale économie du Mercosur (Marché commun du Sud).

Actuellement, le pays élargit sa présence sur les marchés mondiaux. Les principaux produits d'exportation incluent le matériel d'aviation, le café, les moyens de transport, le soja, le fer, le jus d'orange, l'acier, les tissus, les chaussures, les appareils électriques et le sucre.

L'économie du Brésil est très diversifiée, avec des variations significatives entre les régions.

5. Irlande

Montant total des investissements: 79,2 milliards de dollars.

L'économie irlandaise est une économie moderne, relativement réduite et dépendante du commerce.

Le secteur agricole, qui jouait autrefois un rôle dominant dans le système, est actuellement remplacé par le secteur industriel qui représente 46% du PIB, près de 80% des exportations et 29% de la main d'œuvre salariée.

Même si les exportations restent le principal moteur de la croissance économique irlandaise, la hausse des dépenses de consommation et la reprise aussi bien de la construction que des investissements d'affaires contribuent également au développement du pays.

4. Pays-Bas

Montant total des investissements: 80,8 milliards de dollars.

Les Pays-Bas sont un pays très développé économiquement. Le secteur des services assure 73% du PIB, l'industrie et la construction 24,5%, l'agriculture et la pêche 2,5%.

Parmi les plus importants secteurs de services prédominent le transport et la communication, le système financier et créancier, les travaux de recherche et développement, l'éducation, le tourisme international, le complexe des services d'affaires.

© AFP 2017 TIM SLOAN Banque mondiale: la Russie annonce les conditions de sa participation à la capitalisation

Aux Pays-Bas se situent les sièges et les usines de multinationales et de compagnies européennes comme Royal Dutch/Shell, Unilever ou encore Royal Philips Electronics.

Le système bancaire néerlandais est occupé par des banques comme ABN AMRO, ING Groep N.V. et Rabobank.

3. Chine

Montant total des investissements: 170,6 milliards de dollars.

L'économie de marché est dirigée par le Parti communiste chinois sur la base des plans quinquennaux.

L'économie conserve sa multistructure. Avec une grande part d'investissements étrangers — près de 80% de tous les investisseurs étrangers dans l'économie chinoise sont des Chinois ethniques résidant à l'étranger.

La Chine est le leader mondial de la production de la plupart des types de produits industriels — y compris dans le secteur automobile où la demande intérieure est très forte. C'est le plus grand exportateur mondial («usine du monde»).

Le pays dispose de la plus grande réserve de change au monde.

2. Royaume-Uni

Montant total des investissements: 299,7 milliards de dollars.

La sphère des services est le principal secteur économique du pays: elle représente environ 75% du PIB.

Londres fait partie des trois «centres de gestion» de l'économie mondiale, c'est le plus grand centre financier au même titre que New York, et la ville affiche le plus grand PIB urbain en Europe.

Édimbourg est également un grand centre financier européen.

1. USA

Montant total des investissements: 479,4 milliards de dollars.

L'économie américaine est la plus grande du monde sur le plan nominal et représente plus d'un quart du PIB mondial ces 50 dernières années.

L'économie du pays représente près d'un quart du PIB mondial et produit un tiers des dépenses militaires globales, ce qui fait des USA la plus grande puissance économique et militaire de la planète.

De plus, les USA exercent la plus grande influence politique et culturelle sur le monde, et ils sont les leaders dans le domaine des recherches scientifiques et des innovations technologiques.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.