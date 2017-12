La Russie a déposé le brevet d'un «radar volant» embarqué

L'avion servira aux patrouilles, au suivi radar et à la désignation d'objectif. L'appareil sera capable de décoller du pont d'un porte-avions. Selon le quotidien Rossiïskaïa gazeta.

Le brevet rendu public indique qu'il est prévu de doter l'avion de deux réacteurs. Les consoles de l'aile se replieront en arrière pour installer les appareils de manière compacte sur le pont. Les ingénieurs ont l'intention de garantir la furtivité radar en réduisant la surface efficace de dispersion de l'avion et la hauteur du fuselage, ainsi qu'en déplaçant les radars dans les extensions du bord d'attaque (LEX).

Au final, l'avion terrestre et embarqué offrira aux pilotes une vision panoramique sans obstacles, et si besoin l'équipage pourra rapidement s'éjecter en toute sécurité. De plus, le «radar volant» augmentera la vitesse de vol et l'angle de la trajectoire à l'approche de l'atterrissage et réduira la distance de décollage et d'atterrissage. Selon les inventeurs, toutes les conditions sont réunies pour mettre en œuvre ce projet: les technologies existantes à partir de matériaux utilisés dans la construction aéronautique, ainsi que le niveau suffisant du développement des dispositifs d'alimentation du radar et de production des équipements.

