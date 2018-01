10 recettes de la Silicon Valley pour devenir plus efficace dans sa vie

Le monde est rempli de stress et d'incertitudes. Comment le gèrent les habitants du principal berceau technologique mondial, la Silicon Valley en Californie? Voici la liste des habitudes les plus notables qui caractérisent l'approche de la vie et du travail qu'ont ses habitants.

Le hiking est le premier mot entendu par un visiteur de la part de ses amis de la Silicon Valley quand il est question de se divertir pendant un jour férié. Il désigne les randonnées pédestres sur des chemins touristiques tracés dans un parc naturel. Au début de chaque piste se trouve une pancarte indiquant le niveau de difficulté et la distance. Selon RBC.

Ce deuxième point est la suite logique du premier. Pas de tabac ou d'excès alimentaires! Au lieu de cela: des appareils d'entraînement et le hiking. Dans la Silicon Valley il est convenu de prendre soin de sa santé et il faudra beaucoup chercher avant de trouver à proximité des bureaux de Google, de Facebook et d'autres géants informatiques une personne avec une cigarette à la main.

Mindfulness. C'est le nom du programme de pleine conscience qui apprend à «vivre dans le présent». Le gourou de la pleine conscience, Bill Duane, un homme imposant portant le tatouage d'une jeune femme en bikini sur le bras, décrit cette méthode ainsi: «Il existe plusieurs moyens de prendre conscience de soi dans le monde. Vous pouvez penser à un avenir multi-optionnel, vivre au moment présent; vous pouvez penser à l'histoire que deviendra le moment présent, vous pouvez également revivre le passé. Imaginez votre conscience comme un projecteur — quand nous parlons de la pleine conscience nous parlons d'orienter ce projecteur sur le moment présent, ici et maintenant. C'est une conscience active des événements, un méta-éveil.»

Les voitures électriques et la préoccupation pour la diminution des émissions de gaz d'échappement. A l'heure actuelle, posséder une voiture électrique Tesla est une forme de frime high-tech, et pas seulement un signe de préoccupation pour l'environnement, mais dans la circulation des voitures le matin sur la route 101 en direction de Mountain View, Palo Alto et Menlo Park, on rencontre de plus en plus des Tesla et des voitures électriques hybrides.

Le temps coûte cher dans la Silicon Valley, c'est pourquoi si vous êtes en retard à une réunion il faut prévenir au moins 20 minutes avant même s'il s'agit d'un léger retard de 5 minutes. Si vous avez un retard de plus d'une demi-heure il vaut mieux proposer de reporter le rendez-vous.

Les maths et le sport pour les enfants. De nombreux enfants des collaborateurs de la Silicon Valley pratiquent un sport pratiquement au niveau professionnel, que ce soit le plongeon ou le trampoline, le kung-fu ou la danse.

Les habitants de la vallée sont également préoccupés par l'éducation mathématique de leurs enfants. Le vecteur général de l'éducation des enfants et le suivant: on veut qu'ils soient en bonne santé, de bonne humeur et connaissent les maths.

Les walking meetings — ou «réunions en marchant». Les réunions d'affaires dans les compagnies comme Google et Facebook, combinées aux promenades sur les pelouses autour des bureaux, aident à réduire la durée des réunions et règlent le problème de l'hypodynamie.

Le temps: c'est de l'argent. C'est pourquoi les travailleurs du secteur informatique n'apprécient pas les longues réunions.

Un régime stimulant le cerveau. Le gourou du «régime intellectuel» Dave Asprey est qualifié par certains de charlatan. Le principal produit de sa compagnie s'appelle le Bulletproof coffee, un mélange de café avec du beurre et des graisses végétales. Selon lui, son café l'a aidé à augmenter son QI de 20 points. Comme le cerveau est l'or principal de la vallée, le Bulletproof coffee est rapidement devenu populaire en Californie.

La faim pour accroître la puissance créative. La startup Nootrobox a instauré dans la Silicon Valley des périodes d'abstention de nourriture de 36 heures pour tout son personnel dès 2016. Non pas pour perdre du poids mais pour stimuler l'activité cérébrale.

