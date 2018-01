Pour les USA, l'économie est devenue plus importante que la «menace russe et chinoise»

La sécurité nationale des USA et les questions qui s'y rapportent seront débattues pendant les pourparlers entre le locataire de la Maison blanche Donald Trump et différents dirigeants mondiaux dans le cadre du Forum économique mondial de Davos, a annoncé le conseiller à la sécurité nationale du président Herbert McMaster.

Ce dernier souligne que la crise coréenne et l'influence iranienne figurent parmi les problèmes extérieurs à l'ordre du jour à Davos, mais fait l'impasse sur la «rivalité avec la Russie et la Chine» qui a pourtant été fixée comme prioritaire dans le cadre de la nouvelle stratégie de défense des USA. Selon le quotidien Nezavissimaïa gazeta.

«Le président compte profiter de son voyage au Forum économique mondial pour confirmer l'attachement des USA aux partenariats mutuellement bénéfiques, a déclaré Herbert McMaster la veille du départ de Donald Trump. Comme l'a déclaré et l'a laissé comprendre à plusieurs reprises notre président dans la stratégie de sécurité nationale, la sécurité économique est précisément une question de sécurité nationale. Le président passera du temps à Davos pour évoquer également d'autres questions de sécurité nationale, y compris les efforts internationaux pour dénucléariser la péninsule coréenne, la victoire de notre coalition sur Daech, nos efforts pour contrer les plans destructeurs de l'Iran de maintenir la violence au Moyen-Orient, l'activité en Iran en ce qui concerne les missiles balistiques, ainsi que les défauts fondamentaux dans l'accord nucléaire avec Téhéran.»

Jeudi 25 janvier, Donald Trump s'entretiendra séparément avec la première ministre britannique Theresa May, ainsi qu'avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

© AFP 2018 Mandel Ngan Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance de l’économie russe

Les pourparlers porteront aussi bien sur le problème de l'influence iranienne que sur le processus de paix syrien. Vendredi, le chef de l'État américain s'entretiendra avec le président du Rwanda Paul Kagamé qui préside actuellement l'Union africaine. Donald Trump rencontrera également le dirigeant suisse Alain Berset. «Durant ces entretiens le président espère trouver un grand nombre de possibilités économiques pour le peuple américain, établir un partenariat pour remplir des objectifs de sécurité communs et trouver de nouvelles solutions pour réformer les relations régionales et internationales, pour les rendre plus efficaces et responsables», a annoncé Herbert McMaster.

Selon le chef du conseil économique auprès de la Maison blanche Gary Cohn, le principal message économique de Trump sera un appel aux investisseurs mondiaux. «Le président continuera de promouvoir l'idée d'une concurrence économique juste et laissera entendre qu'il ne peut pas y avoir de commerce libre et ouvert si les pays n'assument pas la responsabilité du respect des règles», a déclaré Gary Cohn. Donald Trump aura l'opportunité de s'adresser aux représentants des affaires européennes lors d'un dîner organisé jeudi pour les entrepreneurs de l'UE.

Ni la politique de la Russie ni celle de la Chine n'ont été citées parmi les questions que Trump voudrait évoquer à Davos, même si ces deux pays ont été qualifiés de menaces par le Pentagone et suscitent une très grande inquiétude des USA.

