La bulle explose: le marché américain s'effondre, les investisseurs fuient

Dans leur sillage, les bourses asiatiques et européennes ont également chuté. Pendant que le gouvernement américain et les analystes tentent de prouver qu'il n'y a pas de raisons de paniquer, les investisseurs liquident leurs actifs. Cette hystérie sur les marchés a conduit à la perte de plusieurs milliards de dollars pour les hommes les plus fortunés de la planète, écrit mardi le site d'information Gazeta.ru.

Le marché boursier américain a commencé la semaine par une chute record. L'indice Dow Jones, qui reflète le mouvement des actions des compagnies industrielles, a dégringolé de 4,6%, perdant pour la première fois depuis 2011 plus de 4,5% en une séance. L'indice S&P basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines a également perdu plus de 4%. Pour sa part, le Nasdaq a chuté de 3,8%.

Suite à cet effondrement global, la capitalisation boursière de Google, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft et ExxonMobil est tombée d'au moins 30 milliards de dollars.

Au total, en février, selon les estimations de CNBC, les compagnies américaines ont perdu plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Cette baisse n'a pas de cause fondamentale. Au cours des dernières 24 heures, aucune information susceptible de faire baisser le principal indice industriel du pays de plus de 1.500 points n'est apparue.

«L'effondrement du marché américain n'est pas surprenant: cela devait se produire tôt ou tard, explique Vassili Karpounine, directeur du département des experts chez BKS Broker. Pendant longtemps nous avons assisté à une forte croissance de rendement des Treasuries américaines qui poursuivaient leur hausse sur le marché des actions, et la correction attendue se produit actuellement», précise-t-il.

Cette tendance a déjà touché les marchés asiatiques: l'indice principal de la bourse de Tokyo Nikkei a chuté mardi de plus de 5,5% et continue de descendre. L'indice Topix, plus large, du marché japonais a baissé de plus de 5%. L'indice Hang Seng de Hong Kong s'est effondré de plus de 4%.

Pendant une longue période, le marché boursier mondial se trouvait dans une zone de croissance stable avant de s'effondrer lundi quand le Dow Jones a affiché la plus forte baisse en une journée de son histoire, suivi par les principaux indices aux USA, en Europe et en Asie qui ont perdu tout leur bénéfice annuel, écrit le quotidien Wall Street Journal.

Les bourses russes se sont également ouvertes dans le rouge. Durant les premières minutes de négociations les indices MICEX et RTS ont perdu 2,1-2,7%.

Ce grand mouvement des investisseurs a certainement rendu inoubliable la première journée de travail de Jerome Powell, qui a officiellement pris ses fonctions de président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Certains experts pensent que le comportement actuel des investisseurs sur le marché reflète également leur incertitude quant à la capacité de Jerome Powell à faire face à tous les risques qui menacent l'économie américaine.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.