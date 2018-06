Les Brics, cinq pays contre l'ordre mondial unilatéral

Les chefs de diplomatie des pays des Brics se réunissent au moins deux fois par an: en marge de l'Assemblée générale de l'Onu et sur le territoire de l'État président. Cette année, cette fonction est assumée par l'Afrique du Sud, écrit mardi le quotidien Kommersant.

«Comme le groupe des Brics a déjà fêté ses dix ans, l'essentiel pour nous est la cohérence et la stabilité», estime Anil Sukla, membre de la délégation sud-africaine. Selon lui, les priorités de la présidence sud-africaine de l'organisation sont la coopération dans le domaine du maintien de la paix, des droits des femmes, de la médecine et du tourisme, ainsi que l'échange des meilleures pratiques dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Il souligne également la proposition de l'Afrique du Sud de créer et de financer un centre de recherches des Brics qui serait consacré aux études médicales: «La coopération entre nos chercheurs et nos scientifiques pourrait bénéficier à tout le monde. Plusieurs pays ont déjà exprimé leur intérêt à établir un partenariat et sont prêts à nous aider avec leurs experts, leurs technologies et leurs équipements».

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a cité les mêmes priorités dans son allocution finale suite à la rencontre. Il a salué les «initiatives sud-africaines en matière d'examen de ces questions» et a donné à comprendre que Moscou comptait sur le soutien de ses partenaires concernant l'accord dans le domaine de la sécurité de l'information internationale. Les leaders des cinq pays pourraient signer ce texte lors du sommet prévu à la fin du mois de juin.

L'idée principale de la réunion — dans tous les cas, de sa partie publique — était l'opposition à l'ordre du monde unilatéral et la promotion d'un «monde multipolaire». Les ministres n'ont pas précisé qui s'opposait à ce dernier, mais, suite à une question concernant les nouveaux droits de douane américains sur les importation d'aluminium et d'acier de l'UE, du Canada et du Mexique, ils ont précisé que c'était justement à cela que ressemblait un monde unipolaire.

«Un enjeu énorme de la communauté internationale réside dans la lutte contre l'ordre unilatéral dans les relations internationales, a souligné le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Les pays des Brics sont responsables de la formation d'une position commune et de l'organisation d'une frappe conjointe contre l'ordre unilatéral». «Nous tous faisons partie d'une seule famille globale. Les peuples de nos pays représentent près de 42% de la population mondiale. La famille ne laisse aucune place au protectionnisme, s'est révoltée la ministre indienne Sushma Swaraj. La famille prévoit l'attention et le partage. L'approche multilatérale rejette le protectionnisme». Et d'ajouter: «Nous ne sommes pas contre tel ou tel État, mais si un pays parle du protectionnisme, nous le condamnerons».

