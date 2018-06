Pourquoi les États-Unis rétablissent le financement des Casques blancs

D'après les experts, le financement des Casques blancs permet à Washington de remplir ses tâches en Syrie, dont l'une d'elles est de renverser le régime de Bachar al-Assad, écrit RT.

D'après la porte-parole du département d'État américain Heather Nauert, Washington s'efforce de soutenir les activistes qui «ont sauvé plus de 100.000 personnes» durant le conflit en Syrie.

© Sputnik . Morad Saeed Les USA alloueront 6,6 millions USD aux Casques blancs et au mécanisme de l'ONU en Syrie

Par ailleurs, la représentante américaine a de nouveau accusé Damas d'avoir prétendument utilisé l'arme chimique, et blâmé les forces gouvernementales et l'aviation russe pour avoir «mené des attaques préméditées contre les volontaires». Et d'ajouter que plus de 230 membres des Casques blancs ont été tués depuis 2013.

Fin janvier 2018, les USA ont fait part de leur intention d'allouer 350.000 dollars au financement du IIIM (mécanisme international impartial et indépendant). Dans le même temps, Washington accuse Moscou de détruire le Mécanisme d'enquête conjoint de l'Onu et de l'OIAC chargé d'enquêter sur les attaques chimiques en Syrie.

La décision de financer de nouveau les Casques blancs et l'IIIM a suscité des questions auprès des médias américains. Le site de CBS News a rappelé que Donald Trump avait gelé fin mars l'attribution de 200 millions de dollars pour la «reconstruction de la Syrie», en exigeant des alliés de Washington qu'ils participent plus activement au financement des programmes syriens. Si l'on soustrait les 6,6 millions de dollars des USA, des questions se posent sur les 193,4 millions restants qui ne sont pas mentionnés par le communiqué du département d'État américain.

Les Casques blancs, qui agissent en Syrie sur les territoires contrôlés par des groupes radicaux, se positionnent comme une organisation volontaire de défense civile. Cependant, certains de ses activistes ont été plusieurs fois pris en flagrant délit de mise en scène, de provocations et de liens avec des groupes terroristes. D'après les médias, le fondateur des Casques blancs est un ancien agent britannique, James Le Mesurier, lié à une société militaire privée américaine.

Pendant l'opération de libération d'Alep en décembre 2016, la correspondante de RT Lizzie Phelan a pu interroger les réfugiés de cette ville. Ils ont accusé de nombreux membres de cette organisation «humanitaire» de collaboration avec les radicaux, de vol et même de meurtre.

Le financement des Casques blancs permet à Washington de remplir ses tâches en Syrie à travers l'un de ses propres projets, estime Ahmad Kazem, chef du Réseau syrien des droits de l'homme.

© AFP 2018 KARAM AL-MASRI Quand Washington persiste à financer les sulfureux Casques blancs

D'après ce dernier, de telles organisations sont financées pour modifier la disposition des forces dans la région. Il n'exclut pas que Donald Trump prépare le terrain pour proclamer le plateau du Golan, contesté, comme un territoire israélien.

Selon l'activiste anti-guerre Michael Reddy, la reprise du financement des Casques blancs pourrait indiquer que le Pentagone a compris à quel point cette organisation était importante pour renverser le gouvernement de Bachar al-Assad (même si officiellement Washington a renoncé à cet objectif).

Par ailleurs, la journaliste Vanessa Beeley a déclaré que pendant son séjour à Alep et dans la Ghouta orientale, elle n'avait pas réussi à retrouver un seul témoin pouvant confirmer que les Casques blancs sauvaient effectivement des civils.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.