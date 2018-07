Les perspectives du lancement d'un système de cartes bancaires des Brics

Il s'agit notamment de l'agriculture, des transports, de la création d'un climat d'affaires efficace, de l'économie verte et numérique, du secteur pharmaceutique et de la formation de cadres, a déclaré Sergueï Katyrine, chef de la partie russe du Conseil d'affaires des Brics, président de la chambre russe de commerce et d'industrie, cité par le journal Rossiïskaïa gazeta.

Dans un premier lieu, parmi les initiatives d'actualité examinées par le Conseil d'affaires, il a noté un «grand intérêt pour la réalisation de projets d'infrastructure pour créer et perfectionner les corridors logistiques de transport sur le territoire des pays des Brics et des pays voisins».

«Il y a également un intérêt stable pour la coopération dans le secteur aéronautique et les transports maritimes, pour le développement de l'infrastructure des zones portuaires, poursuit-il. Les compagnies russes ont des choses à proposer aux partenaires des Brics dans ces domaines, c'est pourquoi nous attendons des progrès majeurs dans la coopération en matière de projets à court terme. Il y a également de grandes perspectives dans la construction mécanique agricole, l'élargissement des fournitures alimentaires russes dans les pays des Brics.»

D'après Sergueï Katyrine, on évoque également les possibilités d'élargissement de la coopération entre les marchés d'assurance des pays et des perspectives de lancement d'un système de paiement des Brics.

Fin 2017, la Russie a initié l'élaboration d'une «Feuille de route de la coopération pour éliminer les barrières administratives excessives dans l'espace des Brics». «Nous pensons présenter les premières élaborations pendant la réunion du Conseil d'affaires des Brics à Durban», a annoncé Sergueï Katyrine.

Et les 25-27 juillet déjà, rappelle-t-il, pendant le sommet des Brics à Johannesbourg les pays comptent mettre au point les règles pour former et développer l'économie numérique. Sergueï Katyrine n'exclut pas la formation d'une Alliance d'affaires féminine des Brics. «D'après nous, cette association contribuera au développement de la coopération d'affaires des femmes entrepreneuses des pays des Brics. Et elle pourrait ajouter à l'agenda d'affaires de la coopération un bloc socio-humanitaire incluant les domaines comme l'éducation, le tourisme, la médecine, la pharmaceutique, les industries créatives et autres», a-t-il expliqué.

Les Brics vont-ils s'élargir?

A la question de savoir s'il y a des plans d'élargissement de la composition des Brics, Sergueï Katyrine a répondu que l'élargissement n'était jamais un objectif en soi des Brics: «Initialement le groupe était formé comme une plateforme de discussion et il était toujours et reste ouvert au dialogue et au partenariat». Selon le président de la chambre russe de commerce et d'industrie, la disposition à la coopération constructive se reflète dans le fait que pendant les sommets des Brics sont organisées annuellement au format «outreach» où sont invités les pays qui souhaitent développer leur coopération avec les Brics.

Pendant le dernier sommet de Xiamen a été proposé un format de coopération Brics+ qui permettrait de faire participer à la coopération tous les pays intéressés indépendamment de leur région pour former ce qu'on appelle le «cercle d'amis» des Brics.

«A terme, grâce à une telle approche, sur la base des Brics pourrait être formée une plateforme globale de coopération économique», conclut M. Katyrine.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.