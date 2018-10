Ces pays où il ne fait pas bon naître femme

Ces dernières doivent avoir des droits égaux à l'éducation, à mener une carrière, et choisir elles-mêmes quand elles veulent se marier et faire des enfants, écrit jeudi le quotidien Izvestia.

Si, dans certains pays, les femmes jouent effectivement sur un pied d'égalité avec les hommes dans pratiquement tous les domaines de la vie, dans des dizaines d'autres les filles ne sont pas simplement dépendantes de la volonté des hommes, mais subissent également systématiquement humiliations, discriminations et violences sexuelles.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Héritage paritaire en Tunisie, un grand pas pour l’égalité… et quelques ambiguïtés

Pendant que les femmes européennes calculent scrupuleusement le rapport entre les hommes et les femmes au sein du gouvernement et du parlement, exprimant haut et fort leur mécontentement à cause de la discrimination de genre qui n'est pas complètement éradiquée, en Afghanistan, par exemple, 87% des femmes subissent en silence des violences domestiques.

Que font les adolescentes afghanes au lieu d'aller à l'école? Elles sont forcées de se marier (la plupart des mariées ont moins de 16 ans) et meurent souvent des suites d'un accouchement difficile. Contrairement à la tendance mondiale, l'espérance de vie des femmes en Afghanistan est inférieure à celle de l'homme: 45 ans. L'Afghanistan est le seul pays du monde où le nombre de suicides des femmes dépasse celui des hommes.

La situation des femmes n'est pas meilleure au Pakistan voisin, où la vie des femmes est aussi constamment exposée au danger. Un millier de jeunes femmes sont tuées tous les ans par les hommes de leur entourage dans le cadre de meurtres d'«honneur», sous prétexte qu'elles auraient «déshonoré» la famille. D'autres, à titre de punition pour des crimes fictifs ou réels, subissent des viols collectifs.

© REUTERS / Susana Vera Des millions de manifestants et grévistes en Europe pour la Journée des femmes

La République démocratique du Congo est la «capitale mondiale du viol», a déclaré la ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström, qui s'y est rendue en visite en 2010. A l'époque, selon les estimations des experts de l'American Journal of Public Health, 48 femmes et jeunes filles subissaient des violences sexuelles toutes les heures. Depuis, la situation n'a pas significativement changé.

La violence sexuelle touche également les fillettes et les femmes dans bien d'autres pays. Dans l'un des pays les plus pauvres du continent noir, au Mali, peu de jeunes filles échappent à l'excision, pratiquée depuis longtemps.

Au Népal, les filles sont forcées de se marier à un âge où les filles occidentales vont encore à l'école, et le taux de mortalité maternelle est de 1/24. Celles qui ont le malheur de ne pas se marier risquent de connaître un sort encore plus terrible: leurs propres parents peuvent les vendre à des trafiquants d'êtres humains.

© Depositphotos / Photographee Les causes de la discrimination des femmes au travail confirmées par deux sondages

La situation n'est pas forcément meilleure pour les filles et les femmes au Yémen, plongé dans la guerre civile. Selon l'Onu, plus de 2,6 millions de filles et de femmes se trouvent dans une zone à risque sexuelle, dont 52.000 vivent sous le risque de viol.

Certains pays ont même légalisé la violence physique. Au Nigeria, l'article 55 du Code pénal prescrit au mari le droit de battre sa femme pour son «éducation».

Le problème ne se limite pas au fait que dans les pays musulmans, la situation des femmes est traditionnellement rabaissée. 14 pays d'Amérique latine, où prédomine le catholicisme, font partie des pays avec le plus haut niveau de meurtres de femmes. 12 femmes par jour meurent à travers le continent latino-américain à cause du traitement violent infligé par les hommes.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.