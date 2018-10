Déboiser des forêts protégées en Pologne pour agrandir la base militaire US?

Les plans des USA en Pologne englobent le territoire des forêts protégées par le projet européen Natura 2000, qui a pour objectif de préserver les espèces d'animaux rares et leur milieu d'habitat, écrit vendredi le site de la chaîne RT en citant la documentation du projet.

Les autorités polonaises ont spécialement levé l'interdiction de détruire les nids d'oiseau car, selon elles, la «sécurité publique» pour laquelle est construit le nouveau site est bien plus importante que la protection des animaux rares.

© AP Photo / Shakh Aivazov Les USA souhaiteraient construire de nouveaux sites militaires en Europe

A titre de comparaison, 38 ha représentent l'équivalent de 53 terrains de football. D'après l'appel d'offres, le Pentagone compte construire un complexe pour stocker les réserves et effectuer les opérations de maintenance.

Le projet en question suppose l'abattage de forêts protégées par le projet Natura 2000. La déforestation est interdite dans le cadre de ce programme, mais une exception sera faite pour les exécutants du contrat du Pentagone.

Le site de la Commission européenne mentionne que le projet Natura 2000 couvre plusieurs territoires, dont des réserves protégées où vivent des animaux et des oiseaux menacés d'extinction.

L'Union européenne pourrait exprimer sa protestation à la Pologne en raison de la déforestation d'un territoire protégé, suppose Oksana Petrovskaïa, docteur ès sciènes historiques et experte de l'Institut russes de recherches stratégiques.

«Mais ce n'est pas la première fois que Varsovie agit à l'encontre de Bruxelles sur les questions environnementales», précise-t-elle.

En avril dernier, la Cour européenne a statué que Varsovie avait enfreint la législation de l'UE sur la protection de l'environnement en autorisant une déforestation massive dans la réserve de Bialowieza. Selon le verdict, ce déboisement menaçait des espèces rares d'animaux, d'oiseaux et d'insectes. La réserve de Bialowieza est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco et c'est la plus grande forêt vierge d'Europe.

Ce n'est pas non plus la première fois que les États-Unis placent leurs propres intérêts au-dessus de la protection de l'environnement. En juin 2017, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des USA des accords de Paris, prétextant que la mise en œuvre des exigences visant à lutter contre le réchauffement climatique était défavorable pour l'économie américaine.

L'appel d'offres du Pentagone précise que la construction des nouveaux sites à proximité de la base de Powidz est destinée à «élargir les capacités de l'armée américaine dans la région».

«Les sites prévus pour la construction sont destinés à élargir les capacités des forces armées américaines pour renforcer la sécurité en Europe, et la réalisation de ce projet se déroule dans le cadre des engagements pris par la Pologne compte tenu de sa participation à une alliance avec les USA», stipule le document.

Selon Iouri Zverev, chef de la chaire de géographie, de gestion de l'environnement et du développement territorial de l'Institut fédéral baltique Emmanuel Kant, la base polonaise «permettra aux USA et à l'Otan de projeter plus rapidement leurs forces vers l'est».

Pour sa part, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a noté que le déploiement d'une base américaine en Pologne entraînerait «des contremesures russes».

