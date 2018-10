Israël évalue les risques d'une grande opération à Gaza

C'est ce qu'a indiqué une source du quotidien Times of Israel, qui a ajouté que le conflit frontalier imminent pouvait encore être réglé de manière pacifique.

Le Premier ministre israélien a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'accepter les ultimatums du mouvement Hamas qui dirige la bande de Gaza — il promet d'agir dans l'intérêt du pays, écrit mercredi 31 octobre le quotidien Nezavissimaïa gazeta

«Nous cherchons avant tout à défendre Israël contre l'invasion d'individus susceptibles de nous nuire. D'un autre côté, nous essayons d'empêcher une catastrophe humanitaire à Gaza», a déclaré Benjamin Netanyahu.

Selon ce dernier, pour y parvenir Israël est prêt à intensifier son activité au niveau de l'Onu, ainsi que des contacts avec les Etats de la région. La veille, le chef du gouvernement a promis: «Une nouvelle échange de frappes a eu lieu à Gaza en fin de semaine. Nous avons entendu parler d'un «ultimatum» du Hamas pour Israël. Israël n'acceptera en aucun cas des ultimatums — il continuera d'agir conformément aux intérêts israéliens.»

La déclaration de Benjamin Netanyahu a été faite sur fond d'escalade du conflit à la frontière de la bande de Gaza, ce qui a exigé plusieurs interventions de l'armée israélienne la semaine dernière. Certains dirigeants israéliens insistent sur des mesures intransigeantes contre les manifestants palestiniens et les groupuscules qui bombardent le territoire de l'Etat hébreu.