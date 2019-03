Pourquoi le KGB n'a pas pu empêcher l'effondrement de l'URSS

Le KGB aurait pu fêter aujourd'hui ses 65 ans, rappelle Vzgliad qui revient sur le rôle (pas joué) de la structure dans la chute de l'URSS.

Le contrôle de parti était exercé au niveau des vice-présidents du comité central. De plus, le mécanisme de «transfert de cadres» permettait à certains collaborateurs d'alterner entre des postes au KGB et au sein du parti.

Au milieu des années 1980, la jeune génération des collaborateurs en avait marre de ce système encombrant. Tous ces comités de district et de quartier ne suscitaient que des soupirs de lassitude. Et la nécessité de rejoindre le parti en tant que garantie de carrière était une sorte de rituel de «consécration en homme», selon Vzgliad.

Chez les générations des années 1980 du KGB, la «fidélité au parti» était déjà naturellement remplacée par la fidélité à d'autres intérêts publics. Dans ces conditions, l'appareil du Comité central du parti communiste soviétique n'était pas perçu comme une «section avancée de la classe ouvrière», mais comme un instrument du pouvoir étatique. La rhétorique évolutionniste, tout comme les philosophies marxiste et léniniste, n'intéressaient plus personne depuis longtemps, selon le média.

© AFP 2018 PATRIK STOLLARZ Les avoirs d'un agent du KGB exposés au Musée d'espionnage en Allemagne

Le KGB est souvent désigné comme l'un des principaux responsables de l'effondrement de l'URSS. On entend dire qu'il «a eu un train de retard», «a eu peur», etc., et à partir de là sont tirées des conclusions profondes sur la compétence de tout le personnel du KGB durant toute son existence. Mais quand on se souvient de la situation dans les années 1980, on comprend que le problème est plus complexe.