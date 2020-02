Flambée de la pauvreté et de la précarité, à qui la faute? - Podcast

Dans une France plus riche que jamais, quelques 400.000 personnes seraient tombées dans la pauvreté lors de la seule année 2018, d’après une étude de l’Insee publiée en octobre dernier. De plus en plus de personnes subissent par ailleurs des situations de précarité, notamment énergétique ou médicale. Comment et pour quelles raisons?