Crise de la santé, la «bureaucratisation néolibérale»? - Podcast

Dénoncées depuis une vingtaine d’années par les personnels soignants, les difficultés de l’hôpital public sont apparues au grand jour avec l'épidémie de coronavirus. Manque de moyens et d’effectifs, gestion inspirée du privé, le Ségur de la santé suffira-t-il à résoudre la crise? Faut-il revenir à l’esprit originel de la Sécurité sociale?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière, qui a codirigé avec Frédéric Pierru l’ouvrage Santé: urgence (éd. Odile Jacob, 2020), et Nicolas da Silva, maître de conférences en économie à Paris 13, spécialiste de la santé et de la protection sociale.