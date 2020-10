Rurbanisation, la face obscure du «monde d’après»? - Podcast

La crainte du reconfinement et le désir de vivre en maison pourraient-ils pousser un nombre important d’habitants des villes à s’installer dans des zones périurbaines, augmentant leur consommation d’énergie et leur dépendance à la voiture? Qu’est-ce que la «rurbanisation», et est-il possible d’enrayer ce phénomène?