Colonial Pipeline: le cyber, talon d’Achille des infrastructures? - Podcast

Début mai, le groupe de hackers DarkSide piratait les systèmes informatiques de l’un des plus importants oléoducs des États-Unis et prenait en otage les données de l’entreprise, lui extorquant une rançon de plusieurs millions de dollars. Quelles vulnérabilités face au risque cyber? Quel lien avec la disponibilité de certaines ressources?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Yannick Harrel, chercheur en cyberstratégie et expert-auditeur en sécurité du management de l’information, et Frédéric Ocana, expert en cybersécurité et hacker éthique.

