Un «bus de Noël» au service des passagers dans une ville russe

Pour la deuxième année consécutive, le chauffeur de la navette n°21 de la ville russe de Novorossiïsk a décoré son véhicule pour les fêtes de Noël. Ainsi, il a installé à l'intérieur de son bus un sapin de Noël et une table festive avec des gâteries et du champagne non-alcoolisé. Pour offrir à ses passagers une atmosphère de fête, le conducteur s'est déguisé lui-même en Père-Noël.

Mais cette année, il a introduit des nouveautés : par exemple, il a une assistante habillée en costume de Snégourotchka (la petite fille du Père Noël, selon la tradition russe, ndlr).

Ce qui est surprenant, c'est que malgré de multiples publications dans les médias russes à ce sujet et dans les réseaux sociaux (les passagers sont très contents de ce geste du Père Noël de Novorossiïsk !), son nom reste inconnu.

Новогодняя маршрутка pic.twitter.com/W2gn8zk7Jo — Фото со всего Мира (@Diana20082013) 12 января 2016 г.

Ainsi, les passagers estiment que cette navette est « la plus brillante de la ville », puisque c'est toujours propre à l'intérieur et son « conducteur est très gentil ».

