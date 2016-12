Poutine: les soldats ukrainiens considérés comme des «envahisseurs» dans le Donbass

© AFP 2016 Sergei Supinsky Escalade dans le Donbass: Kiev constate une avancée de ses troupes

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il serait bon que dans le Donbass personne ne considère les militaires de l'armée ukrainienne comme des envahisseurs.

Un journaliste ukrainien a interrogé M. Poutine lors de son grand oral annuel au sujet de la situation en Ukraine. « Vous rendez-vous compte que les Russes seront perçus en Ukraine comme des occupants même après votre retraite? », a déploré le journaliste.

Le chef de l'État russe n'a pas mâché ses mots et a su donner une réponse brève et complète à la question du journaliste.

« Il serait bon de faire en sorte que les soldats de l'armée ukrainienne ne soient pas considérés dans le Donbass comme des envahisseurs dans leur propre pays, voilà à quoi vous devriez penser », a expliqué le président.

Vladimir Poutine a également évoqué l'échange d'otages entre Moscou et Kiev.

« Nous faisons tout notre possible pour que les personnes retenues en otages des deux parties soient libérés. Plus complet sera cet échange, mieux ce sera. À l'époque, M. Porochenko a parlé d'échanger « tous pour tous » et je partage entièrement cette idée. Il s'est pourtant plus tard avéré que cette formule « tous pour tous » cachait certains détails qui vont à l'encontre de la volonté des représentants du Donbass », a expliqué Vladimir Poutine.

Il a en outre ajouté que ces détails consistaient en ce que « toutes les personnes détenues dans le Donbass par les autorités ukrainiennes sont considérées comme des détenus illégaux ».

« Il y a pourtant certaines personnes se trouvant dans des prisons en Ukraine et qui sont considérées par les autorités ukrainiennes comme reconnues coupables légalement.

Les autorités ukrainiennes ne veulent pas notamment les inscrire sur la liste pour les échanger. Voilà le problème », a commenté M. Poutine.

Le conflit militaire dans le Donbass a commencé au printemps 2014 suite à la tentative des autorités de Kiev de réprimer par la force les contestations dans les régions de

Donetsk et de Lougansk. Les deux parties ont plus d'une fois annoncé des trêves mais les hostilités n'ont jamais été complètement arrêtées. Selon les dernières données de l'Onu, le conflit a déjà tué plus de 9 500 personnes.

Le règlement de la crise fait l'objet de rencontres qui se tiennent dans le cadre du Groupe de contact de Minsk. Depuis septembre 2014, ce groupe a adopté trois documents axés sur la désescalade du conflit.

