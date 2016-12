L'émouvant témoignage d'une chaîne russe endeuillée par le crash du Tu-154

Le correspondant de la chaîne russe Zvezda Pavel Oboukhov venait tout juste de demander en mariage sa petite-amie. L'opérateur Alexander Souranov avait une femme et un petit garçon, et son assistant Valéri Rjevski n'avait que 21 ans, mais était déjà un professionnel accompli et passionné par son métier. Ils effectuaient un voyage d'affaires qui « ne laissait présager rien de sérieux ». Ce matin, tous les trois ont péri dans le crash.

« Le correspondant Pavel Oboukhov, qui travaillait à Zvezda depuis deux ans et avait participé pendant tout ce temps à divers voyages d'affaires, se portait toujours volontaire pour aller là où le travail était le plus dur », raconte à Sputnik Alexeï Kharkov, le directeur adjoint du département de la télé et radiodiffusion de la chaîne. « A chaque fois que quelque chose survenait quelque part, on avait un coup de fil de Pavel : "Je suis prêt à faire le voyage". Il avait travaillé en tant de guerre, dans le Donbass, mais pas comme correspondant de notre chaîne. Et pendant toute la durée de l'opération antiterroriste en Syrie, il demandait qu'on l'envoie là-bas, en première ligne en Syrie, pour qu'il puisse faire des reportages sur le terrain ».

C'est juste avant de réaliser son rêve syrien qu'il a demandé en mariage sa petite-amie, déplore M. Kharkov.

Twitter / Zvezda Journalistes de la chaîne de télévision russe Zvezda: Valéri Rjevski, Alexander Souranov et Pavel Oboukhov

Le deuxième, Alexander Souranov, était « un opérateur et collègue expérimenté qui travaillait auprès de plusieurs chaînes fédérales ». Nombreux sont ses collègues de métier qui ont réagi à sa disparition, avec émotion.

« Il est parti maintes fois en voyages d'affaires en tant de guerre, s'est retrouvé dans des situations difficiles à plusieurs reprises et s'en sortait toujours avec un grand professionnalisme », se rappelle l'interlocuteur de Sputnik.

Après le crash, M. Souranov a laissé un fils sans père.

La troisième victime est aussi la plus jeune. Il s'appelait Valéri Rjevski et était âgé de 21 ans.

« Valéri Rjevski travaillait chez nous depuis peu, un tout jeune homme… Il s'était vite intégré dans notre équipe », poursuit M. Kharkov. « Globalement, ça aurait dû être un voyage d'affaires de Noël tranquille, qui ne laissait présager rien de tragique, ni de sérieux ».

Ces trois journalistes étaient connus de toute la rédaction de la chaîne pour être de grands professionnels qui ont fait plusieurs reportages ensemble.

« Aujourd'hui, personne ne réalise ce qui s'est passé. Il est difficile de retenir ses larmes. Chaque personne qui les connaissait se souvient en ce moment de la façon dont ils travaillaient ensemble et de leur vie en dehors », a déclaré la chaîne.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et neuf journalistes. Les chaînes de télévision Perviy Kanal, NTV et Zvezda ont confirmé la présence de leurs employés à bord du Tu-154 sinistré.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

