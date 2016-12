Un défaut de construction à l'origine du crash du Tu-154?

Selon toute apparence, l'avion sinistré était opérationnel et une défaillance technique pourrait à l'origine de la tragédie, d'après Viktor Priadka, directeur général de l'entreprise Alliance des technologies aéronautiques (Avintel).

« Il est fort probable que l'incident soit dû à quelque défaut de construction de l'avion. L'appareil a un seul angle qui garantit sa trajectoire ascendante, c'est entre 16 et 17 degrés, c'est comme s'il était coincé dans ce mode et ne pouvait pas le quitter », a expliqué l'expert.

Ensuite, l'avion tombe et lors d'un vol à basse altitude l'appareil se disloque.

« Cela est lié au fait que juste après le décollage, l'avion ne peut pas gagner vite en hauteur, mais doit réaliser un vol horizontal afin d'atteindre la vitesse sécurisée. Durant cette étape, il n'est recommandé d'effectuer aucune manœuvre », précise-t-il.

Selon M. Priadka, les pilotes auraient pu oublier ou tout simplement ignorer la défaillance. « Ils auraient pu laisser l'avion perdre un peu en vitesse et outrepasser l'angle de l'ascendance, ou alors ils ont négligé la distance nécessaire à l'accélération comme s'ils pilotaient un avion moderne ».

Si les pilotes ont négligé la station horizontale immédiatement après le décollage et ont continué à prendre de la hauteur voire effectué un virage, c'est à ce moment-là que « les conséquences tragiques auraient pu survenir, telles que la séparation d'une aile ou le déclenchement d'une vrille ».

© REUTERS/ Maxim Shemetov Le monde politique présente ses profondes condoléances suite au crash du Tu-154

L'avion militaire Tu-154 , qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

© Sputnik. Crash de l’avion Tu-154

