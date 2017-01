Brrr: à Moscou, la nuit de Noël la plus froide depuis 120 ans!

La nuit dernière, alors que la Russie célébrait le Noël orthodoxe, a été la plus froide depuis le début de l‘hiver.

Доброе утроооооо❄️❄️🌇🙏☀️🎈🤗😇☕️🥐 с рождеством всех 🙏🙏❄️❄️❄️❄️#доброеутро #москва #марьино #мороз Видео опубликовано Serega_Kubardov (@seregakub) Янв 6 2017 в 11:46 PST

​Qui plus est, cette nuit de Noël a battu le record de la plus froide depuis 120 ans, selon le centre météorologique russe Phobos.

Зимаааааа 😱, а я как в сказке #Морозко 😂✨❄️, до работы бегом🏃🏼‍♀️❄️#холод#снег#иней#снегурочка#зима#наработу#срождеством#девочкитакиедевчоки#доброеутро#наработу#бегу#winter#snow#girl#look#like#morning#goodmorning#work#run#SnowMaiden#frost#snowflakes#морозноеутро#морозисолнце#голубыеглаза#минус30#russiangirl Фото опубликовано Oksana Rodina (@oksana_rs) Янв 6 2017 в 11:42 PST

A Moscou, il faisait —29,9°C au Centre national des expositions VDNKh (célèbre centre d'expositions et de loisirs situé dans le nord de la capitale russe). Dans le nord de la région de Moscou, le mercure a chuté à —33,4°C.

Рождественский московский мороз! #мороз #москва #коньково #январь2017 Фото опубликовано Natalia H. (Redwater) (@natalia.hunger) Янв 6 2017 в 11:48 PST

Le minimum absolu de températures à Moscou durant la nuit de Noël a été observé en 1881, avec —35°C.

​Malgré le froid glacial, des milliers de Moscovites ont assisté àa la messe de Noël dans les nombreuses églises de la capitale. Le Patriarche de Moscou et de toutes les Russies Cyrille a célébré la messe de minuit à la cathédrale du Christ-Sauveur, située au centre-ville.

