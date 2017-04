Eurovision-2018: le boycott télévisé sans conséquences pour la Russie

L'Union européenne de radio-télévision (UER) avait annoncé précédemment que la Russie ne participerait pas au concours Eurovision-2017 à Kiev après avoir rejeté les alternatives proposées suite à l'interdiction d'entrée en Ukraine de la participante russe Ioulia Samoïlova. L'UER a proposé à la Russie que sa participante chante en duplex ou de remplacer cette dernière. La Première chaîne a qualifié ces propositions d'inacceptables et déclaré que la diffusion du concours était impossible.

« Une telle règle existe, mais elle ne nous concerne pas », a signalé M. Ernst pour commenter l'information sur l'éviction probable de la Russie l'année prochaine si le pays ne diffusait pas le concours.

Il a confirmé que l'UER avait elle-même violé ses propres règles car elle devait soit ne pas enregistrer la participante russe, soit assurer sa participation.

« En effet. En vertu des règles de l'Eurovision, le pays organisateur doit assurer l'octroi de visas d'entrée au participant et à la délégation qui l'accompagne. Ce qui s'est produit est sans précédent dans toute l'histoire de 62 ans du concours. Il est regrettable que l'Eurovision se soit pliée à la volonté des autorités ukrainiennes », a noté Konstantin Ernst.

© AFP 2017 Sergei Supinsky La Russie ne participera pas à l’Eurovision 2017

La Russe Ioulia Samoïlova, 27 ans, est devenue célèbre dans son pays depuis sa participation à l'analogue russe de l'émission X Factor. Le 13 mars, la chaîne de télévision Pierviy Kanal l'a retenue avec sa chanson Flame is burning pour représenter la Russie lors du prochain concours. Le 22 mars, la porte-parole du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a fait savoir que Mme Samoïlova était interdite d'entrée en Ukraine pour une période de trois ans.

Le Concours Eurovision de la chanson aura lieu à Kiev du 8 au 13 mai 2017.



Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »