Pâques: des milliers de gâteaux bénis pour les militaires russes en Syrie

A l'occasion de la fête de Pâques, les militaires russes se trouvant sur le territoire syrien recevront des recevront des koulitchs, gâteau traditionnel de Pâques typiques en Russie, bénis par le Patriarche.

« Le 15 avril, veille de la fête chrétienne de la Résurrection du Christ, le patriarche Cyrille bénira plusieurs milliers de koulitchs dans la cathédrale du Christ Sauveur. Ils seront livrés par avions militaires à la base aérienne de Hmeimim en Syrie », a annoncé le ministère russe de la Défense.

Осветили!!! Всех с праздником! #пасха #люблюпасху #кулич #яйца Публикация от Ksenia Stepchenko (@k_s_e_n_i_a_000) Апр 15 2017 в 7:31 PDT

Les soldats russes auront également l'occasion d'assister à des concerts traditionnels des artistes russes dédiés à la fête de Pâques.

