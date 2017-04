Une évocation historique de la chute de Berlin se déroule près de Moscou

Les membres de plus de 125 clubs militaro-historiques russes et étrangers ont participé le dimanche 23 avril à une reconstitution historique de l'opération offensive de Berlin, effectuée par l'Armée soviétique contre les forces du Troisième Reich du 16 avril au 2 mai 1945.

Au total, l'événement a impliqué une trentaine de véhicules blindés et automobiles de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, plus de 1 200 participants de dix pays, dont l'Allemagne, l'Italie, les pays baltes, la République tchèque et plus de 7 000 spectateurs dans les tribunes, y compris le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Шойгу принял капитуляцию Берлина: в парке "Патриот" прошла реконструкция взятия Рейхстагаhttps://t.co/6jUyxXMWL2 pic.twitter.com/ugEtpwM0gr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 23, 2017

Le public a vu le matériel soviétique, dont deux chars T34-85, deux chars IS-2, deux canons automoteurs et quatre lance-roquettes multiples BM-13 Katioucha, ainsi que des véhicules allemands, notamment quatre chars PzKpfw IV, deux chars PzKpfw III, un char PzKpfw VI Tiger et le chasseur de chars Sturmgeschütz III.

Pour la première fois au-dessus du parc Patriot un duel aérien s'est déroulé entre des chasseurs soviétiques La-7 et des avions allemands Messerschmitt Bf 109.

Pour réaliser une reconstitution de la bataille encore plus spectaculaire, les organisateurs ont utilisé quelques milliers de feux d'artifice et ont invité plus d'une centaine de cascadeurs avec une expérience du tournage dans les films historiques.

