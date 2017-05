Le beau geste de ces policiers russes vis-à-vis des malentendants

À l'occasion de la Fête de la Victoire dans la guerre contre l'Allemagne nazie (1941-1945 en URSS), célébrée en Russie le 9 mai, des policiers de Toula (Centre de la Russie) ont organisé une manifestation artistique particulière pour les personnes qui connaissent des problèmes d'audition.

Avec le concours de la Société russe des malentendants, les policiers ont « chanté » dans la langue des signes le « Jour de la Victoire », une chanson très populaire , un des symboles de la victoire de l'Union soviétique sur les envahisseurs nazis. Les agents de police ont ainsi montré leur maîtrise de la langue des signes et leur disposition à communiquer avec les personnes souffrant de ce handicap.

Ce n'est pas une première pour les policiers de Toula. En décembre 2016, ils avaient déjà « chanté » l'hymne de la Russie à l'occasion de la fête de la Constitution russe.

