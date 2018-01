Quand les fleurs poussent en janvier en Russie (Photos)

L’hiver 2017-2018 impressionne les Russes par des températures étrangement élevées qui provoquent la pousse de plantes et la floraison. Les internautes ne peuvent pas s’empêcher de partager des photos de cette beauté.

Cet hiver a réservé plein de surprises météorologiques aux habitants de la partie européenne de la Russie.

En effet, à Moscou et dans ses environs, on voit des fleurs et des champignons qui poussent!

Ce qui est tout à fait inhabituel pour la Russie en janvier, où le mercure descend généralement en-dessous des —8°C. Actuellement, il fait relativement chaud, les températures ne descendant pas en dessous de zéro.

3 ЯНВАРЯ.2018ГОД. ВОРОНЕЖ😀👍🌹#зима#зима2018#мойворонеж#природа#инстазима#инстаграм#инстаприрода#инстазима2018#воттакаязима#воронеж#календула🌻#пейзажи#пейзажиинстаграм#инстапейзажи#гдезима#гдеснег#гдемороз#воттакойновыйгод Публикация от Наталья Посохова (@nataliyavaleriya) Янв 3, 2018 at 5:22 PST

Les réseaux sociaux sont inondés de photos avec des fleurs de toutes sortes qui, en l'absence totale de neige, se sont mis à pousser et à fleurir.

«C'est dangereux en fait, car tôt ou tard, le froid arrivera et ces bourgeons à demi-ouverts seront abîmés et il n'y aura pas de floraison normale au printemps», avertit le botaniste Artiom Parchine.

L'année 2017 est l'une des plus chaudes enregistrées de l'histoire. La cause résiderait dans les cataclysmes globaux. Mais les Russes verront la neige cet hiver, promettent les météorologues.