1,2,3, c’est parti! Des Moscovites sortent des congères un bus à mains nues (vidéo)

Les chutes de neige abondantes qui ont recouvert Moscou d'un manteau blanc ont poussé les habitants de la ville à relever de véritables défis pour arriver à l'heure. Ainsi, les passagers du bus nº238 ont été obligés de descendre pour extraire le véhicule des congères.

«Je rentrais du travail, j'ai dû attendre 15 minutes le tramway, j'ai eu froid et je me suis dit, je vais prendre le bus 238 pour rentrer chez moi plus vite mais non! À un arrêt seulement de chez moi, nous nous sommes retrouvés coincés. Cependant le peuple russe ne recule jamais! Nous l'avons libéré et repris la route», a commenté Olga, qui a publié la vidéo de l'incident sur son Instagram.

Sur la vidéo, on peut voir des passagers pousser le bus sur 30-40 mètres avant de remettre dedans et poursuivre leur trajet.

De fortes tempêtes de neige se sont abattues ce weekend sur la région de Moscou. De telles chutes de neige record se produisent une fois par siècle, déclarent les autorités de la capitale russe.

Plus de 2.000 arbres sont tombés à Moscou en raison des chutes de neige. Les services ad hoc travaillent dans un régime renforcé, a assuré sur son compte Twitter le maire de la ville, Sergueï Sobianine.

Les services communaux ont évacué des rues moscovites près de 800.000 mètres cubes de neige en 24 heures.