Le ministère de la Défense envoie ses militaires à Moscou pour lutter… contre la neige!

Alors que Moscou et les environs de la capitale ont été frappés ce week-end par des chutes de neige record, des militaires russes ont été appelés à l’aide pour aider les employés des services publics à limiter les conséquences de la tempête de neige, annonce le ministère russe de la Défense.

Des militaires russes fourniront une assistance aux employés de la fonction publique afin de les aider à mettre Moscou et ses environs en ordre suite aux fortes chutes de neige qui ont frappé la région ce week-end, lit-on sur le site officiel du ministère russe de la Défense.

Actuellement, environ 100 militaires et trois unités d'équipement spécial, y compris deux niveleuses et une machine routière universelle, donnent un coup de main pour lutter contre les conséquences des chutes de neige à Moscou et dans sa région.

«Le personnel et l'équipement ont commencé à nettoyer les rues et les autoroutes des congères», relate le site.

De fortes tempêtes de neige se sont abattues ce weekend sur la région de Moscou. De telles chutes de neige record se produisent une fois par siècle, déclarent les autorités de la capitale russe.

Les services communaux ont évacué des rues moscovites près de 800.000 mètres cubes de neige en 24 heures.

Публикация от Dmitry (@ds.molotkov) Фев 4, 2018 at 9:40 PST

Публикация от Igor R. Cherkasov (@cheriksoft) Фев 4, 2018 at 9:42 PST