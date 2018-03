La démolition de la tour de télévision d'Iekaterinbourg capturée en vidéo

Le bâtiment le plus haut de la ville d'Iekaterinbourg, dont la construction est gelée depuis 1991, a été rasé à l'issue d'âpres débats sur le terrain.

La tour de télévision inachevée de la ville d'Iekaterinbourg, considérée en même temps comme symbolique et dangereuse par la population locale, a été démolie samedi. Le bâtiment d'une hauteur de plus de deux cents mètres s'est écroulé en quelques secondes.

La destruction spectaculaire du bâtiment le plus haut de la ville a été capturée par de nombreuses caméras:



La construction de la tour de télévision d'Iekaterinbourg (Oural) a commencé en 1983 avant d'être suspendue en 1991 en raison de problèmes de financement dans le contexte de l'effondrement de l'Union soviétique. Sa hauteur finale devait atteindre 361 mètres, ce qui est comparable à la Tour de la Bank of China (367,4 m) et à la Bank of America Tower (366 m).