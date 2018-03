Tragédie de Kemerovo: l'origine de l’incendie déterminée

​D'après la presse russe, l'incendie au centre commercial à Kemerovo se serait déclaré dans une des piscines à balles pour enfants. Le feu aurait rapidement gagné le filet accroché au plafond au-dessus de cette aire de jeu.

La Croix Rouge russe organise une collecte de fonds pour les familles des victimes de la tragédie de #Kemerovo qui a fait 64 morts et plusieurs dizaines blessés. https://t.co/xPRlsYdQrz pic.twitter.com/IFWiw4N6j5 — Sputnik France (@sputnik_fr) 28 марта 2018 г.

​Lorsque les flammes auraient atteint le mur d'escalade, le coffrage recouvert de simili cuir aurait pris feu, ses fragments auraient commencé à tomber au sol. Des fils électriques auraient aussi brûlé, ce qui aurait provoqué une coupure d'électricité et la lumière se serait éteinte.

En outre, les cordes pendues au-dessus de l'aire de jeu pour enfants auraient aussi pris feu. Leur chute aurait également contribué à la propagation de l'incendie.

Le système d'aération aurait également joué un rôle dans la progression des flammes et la diffusion de la fumée vers d'autres zones du centre commercial.

Ce serait un incendie d'origine criminelle qui aurait pris dans une des piscines à balles pour enfants qui aurait provoqué la tragédie du centre commercial Zimniaïa Vichnia («Cerise d'hiver») de Kemerovo, auraient conclu les spécialistes du laboratoire d'incendie du ministère russe des Situations d'urgence, cité par des médias russes.

© Sputnik. Vitali Ankov Poutine a signé un décret de deuil national mercredi à la suite de la tragédie de Kemerovo

1.500 mètres carrés du centre commercial Zimniaïa Vichnia («Cerise d'hiver») ont été ravagés par les flammes dimanche dans l'après-midi. Le feu s'est déclaré au troisième et dernier étage du magasin où se trouvait une patinoire pour enfants, plusieurs salles de cinéma, un centre d'activités pour enfants et un club de remise en forme. Alors que l'incendie se propageait, le toit de 1.200 mètres carrés s'est effondré. Le ministre russe des Situations d'urgence, Vladimir Poutchkov , a décrété l'état d'urgence dans la région de Kemerovo.

Vladimir Poutine a exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées et s'est rendu à Kemerovo le mardi 27 mars. Nombreux ont été les dirigeants mondiaux qui se sont joints aux condoléances.

Un deuil de trois jours a été décrété dans la région de Kemerovo. Le dirigeant russe a signé un décret déclarant le 28 mars journée de deuil national en Russie. Lors de cette journée de deuil national, les drapeaux russes seront en berne partout dans le pays, les institutions culturelles et les compagnies de radio et de télévision sont invitées à annuler les événements et les émissions divertissantes.