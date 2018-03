Poutine a signé un décret de deuil national mercredi à la suite de la tragédie de Kemerovo

Le 28 mars sera une journée de deuil national en hommage aux victimes de l’incendie dans le centre commercial Zimniaya Vischnia («Cerise d'hiver») qui a eu lieu dimanche à Kemerovo, à 3.600 kilomètres à l'est de Moscou.

Vladimir Poutine a signé le décret correspondant, a indiqué le service de presse du Kremlin.

Lors de cette journée de deuil national, les drapeaux russes seront en berne partout dans le pays, les institutions culturelles et les compagnies de radio et de télévision sont invitées à annuler les événements et les émissions divertissantes.

«Le gouvernement russe, en collaboration avec les autorités publiques russes, prendront les mesures nécessaires afin de venir en aide aux familles des morts et des blessés», selon le document.

Mardi matin, le Président russe s’est rendu à Kemerovo. Il a dénoncé «la négligence criminelle et le manque de sérieux» comme étant les facteurs ayant provoqué la tragédie.

Le dirigeant a déposé un bouquet de roses au mémorial organisé par les habitants de la ville près du centre commercial. Il a ensuite rendu visite aux blessés qui se trouvent actuellement à l'hôpital et leur a souhaité un prompt rétablissement.

© Sputnik. Alexey Druzinine Poutine explique les causes de l’incendie meurtrier en Sibérie

Le Président a aussi rencontré un groupe de citoyens méfiants quant à l'enquête sur l’incendie. Il a promis que tous les responsables de la tragédie seraient punis et il a appelé à ne pas douter des données officielles sur le nombre de morts en raison des différentes rumeurs courant sur les réseaux sociaux.

Le Président russe a exprimé ses condoléances aux familles et aux proches des victimes en commençant sa réunion consacrée à l’incendie, ses causes et ses conséquences, par une minute de silence.

Un incendie s'est produit le 25 mars dans le centre commercial Zimniaya Vischnia («Cerise d'hiver») de la ville sibérienne de Kemerovo, à 3.600 kilomètres à l'est de Moscou, faisant selon le dernier bilan 64 morts et des blessés, dont plusieurs enfants.

Une source a dit à Sputnik que 41 enfants figureraient parmi les 64 morts dans la tragédie.

D'après les premiers résultats du Comité d'enquête, un garde de sécurité du centre commercial avait désactivé le système d'alarme incendie et les sorties de secours avaient été bloquées de façon illégale.

À l'heure actuelle, quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie.