La limousine russe de Poutine, un des événements phares de son investiture (vidéo)

La nouvelle limousine russe Kortezh a été dévoilée au public le jour de l’investiture de Vladimir Poutine qui l’a empruntée pour se rendre au Grand Palais du Kremlin. Comme il a ensuite été indiqué, les véhicules du projet seront mis en vente au début de l’année 2019 sous la marque Aurus.

Service de presse du Président La cérémonie d’investiture de Vladimir Poutine comme si vous y étiez

C’est à bord de la nouvelle limousine de fabrication russe que Vladimir Poutine, qui vient d’être réinvesti à la tête de l’État pour un nouveau mandat de six ans, s’est rendu au Grand Palais du Kremlin , lieu de la cérémonie solennelle.

C’est la première fois que Vladimir Poutine a renoncé à la Mercedes traditionnelle au profit d’un nouveau véhicule du projet Kortezh (Cortège). Un des traits distinctifs de cet imposant véhicule noir conçu pour le transport et l’escorte des hauts fonctionnaires est un insigne en argent de grande taille sur son capot.

À la vue des premières images de la voiture à bord de laquelle Vladimir Poutine est monté en sortant du bâtiment où se trouve son bureau, les personnes invitées au Grand Palais du Kremlin se sont mises à applaudir. «Elles est plus cool que celle de Trump», s’est exclamée l’une d’entre elles.

© Sputnik . Alexey Druzhinin Pour Vladimir Poutine, la Russie est comme le phénix

Le projet de la gamme Kortezh est développé par l'Institut central de recherche scientifique et d'automobile automotrice de Moscou. Il comprend quatre voitures différentes: limousine, berline premium, monospace et crossover.

Comme l’a ensuite fait savoir le ministère russe de l'Industrie et du Commerce dans un communiqué, les véhicules du projet Kortezh seront mis en vente à partir du premier trimestre de l’année 2019 sous la marque Aurus.

«Ces véhicules de classe luxe seront disponibles sur le marché sous la marque Aurus et seront présentés au grand public lors du Salon international de l'automobile de Moscou. Les ventes sur le marché russe et international des berlines et des limousines commenceront dès le premier trimestre de l’année 2019», est-il indiqué.

Service de presse de la présidence russe Инаугурация президента России В. Путина

«C’est à partir de la fin août ou du début septembre que les commandes commerciales de ces automobiles seront prises a indiqué le ministre russe de l’Industrie et du Commerce Denis Mantourov.

Selon lui, les livraisons pour l’administration présidentielle seront finalisées d’ici à la fin de l’année en cours et pour les membres du gouvernement au début de l’année 2019.