«On dirait un ovni»: la chute d'un bolide lumineux filmée à Voronej (vidéos)

Des habitants de la ville russe de Voronej (centre-ouest) ont eu la chance d'assister à la chute d'un astéroïde. Des vidéos du rare phénomène ont été diffusées sur le réseau social VKontakte:

«Je pensais qu'il y aurait une onde de choc, comme à Tcheliabinsk, et j'ai commencé à filmer, mais il n'y a pas eu d'explosion», écrit un témoin oculaire.

Un autre habitant avoue avoir cru qu'un ovni passait au-dessus de la ville:

«On dirait un ovni, et j'ai eu peur. Ce truc était si lumineux», confie-t-il.

La chute du corps céleste a été également observée dans les régions voisines de Lipetsk, Orel et Toula. Selon la chercheuse Liana Leonova de l'Université d'État de Voronej, il s'agirait d'un météore ou d'un débris spatial qui a brûlé dans l'atmosphère à l'approche de la Terre.

«Il pourrait s'agir de tout ce que vous voulez: par exemple, d'un déchet spatial. Il est pourtant peu probable que ce soit une météorite d'origine naturelle», estime Mme Leonova.

En février 2013, un météore d'un diamètre de 15 à 17 mètres et d'une masse estimée à entre 7.000 et 10.000 tonnes s'est fragmenté au-dessus de Tcheliabinsk (Oural du sud), créant une onde de choc qui a détruit des milliers de vitres et fait plus de 1.600 blessés dans la ville.