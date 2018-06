Des documents secrets relatifs à l’attaque d’Hitler contre l’URSS déclassifiés

Le Jour de la mémoire et du deuil, qui commémore le début de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, le ministère russe de la Défense a divulgué des copies numériques de documents déclassifiés relatifs au début de la guerre.

© Sputnik . Yevgeny Khaldei Le maréchal soviétique Boris Chapochnikov qui a empêché la blitzkrieg d'Hitler

Des directives du commandement soviétique, de nombreux ordres et documents concernant les régions militaires, y compris des documents de distinction, mais aussi une carte allemande avec le plan Barbarossa (nom de code désignant l'invasion par le IIIᵉ Reich de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale) ont été publiés sur le site internet du ministère.

La publication de ces documents serait destinée à contrer la campagne de falsification de l'Histoire et à «infirmer de nombreux mythes mensongers», et a pour but de devenir «un élément important dans le système d'éducation patriotique» des jeunes, selon le ministère. Les documents diffusés témoignent de l’héroïsme massif des soldats et officiers de l’Armée Rouge, qui a brisé le plan Barbarossa initialement mis en place par les nazis, indique aussi le ministère.

La Russie commémore tous les ans, le 22 juin, la journée où les envahisseurs nazis ont attaqué l'URSS, en 1941. La Grande Guerre patriotique a duré 1418 jours et a emporté la vie de dizaines de millions de personnes.