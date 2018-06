Zakharova évoque l'objectif de la coalition américaine en Syrie

La porte-parole de la diplomatie russe a évoqué dans une interview donnée à la chaîne de télévision RT ce que cherche à obtenir en Syrie la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis.

«Il est évident que la destitution du régime d'Assad est le principal objectif que que se sont fixé l'autoproclamée coalition internationale dirigée par les Américains et, malheureusement, un certain nombre de pays de la région», a-t-elle dit.

Cependant, selon Mme Zakharova, ils n'y «sont pas parvenus pour plusieurs raisons» et maintenant ils ont «besoin de trouver un cadre juridique légitime afin de prouver l'illégitimité» du gouvernement syrien.

© Sputnik . Valeri Melnikov Moscou: les éléments des armes chimiques en Syrie ont été fabriqués en Europe de l’Ouest

«Ils ont au début pensé que les Syriens mêmes par leur mains et leurs forces (et nous comprenons parfaitement bien qu'il y avait derrière de l'argent et les possibilités d'un certain nombre de pays) devaient changer du régime en exprimant prétendument leur mécontentement de la gestion de leur pays. Mais cela n'est pas arrivé», a poursuivi la porte-parole de la diplomatie russe.

Elle a souligné qu'un autre scénario a été écrit après, celui où «certains terroristes modérés» sous «couvert d'une opposition armée ont commencé des combats».

«Et ils ont misé sur le fait que cela arriverait directement par des actions armées. Mais cela n'a pas eu lieu non plus. Quand il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une opposition armée engagée dans une noble cause mais tout simplement de radicaux-terroristes classiques, il fallait sauver de ce terrorisme non seulement la Syrie mais des régions, le monde… c'est à ce moment-là que la Russie s'y est jointe et elle ne fait avec l'armée syrienne que libérer le pays», a conclu Mme Zakharova.