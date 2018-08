11 raisons de ne jamais poser le pied en Russie?

La Russie n'est pas le pays des bisounours et il faut bien en être conscient avant de s'y rendre. Une fois la frontière franchie, il pourrait être difficile ou voire impossible de remédier à certaines choses.

Main sur le cœur, des Français ayant déjà fait cette erreur irréparable nous ont confié via les réseaux sociaux pourquoi il ne fallait jamais venir en Russie. Gare à vous, on vous aura prévenus. Quels sont donc ces fameux risques?

Découvrir que les Russes aiment les Français

La culture française est de longue date présente en Russie et elle est même profondément ancrée dans la mentalité du peuple russe. Livres d'auteurs français, musique française dans les taxis, cuisine française… les Russes semblent être attachés à tout de qui est associé à la France.

«La plupart des Russes que j'ai rencontrés ont l'air d'apprécier la France et sa culture. Quand on dit qu'on est Français, les gens ont l'air content et posent des questions sur la musique ou sur Paris», a partagé Sébastien Mourelle.

«Ce qui est incroyable c'est que nous, Français, nous sommes faits pour vivre… avec les Russes, ce sont des gens si adorables, si attachants, quelle osmose entre nos peuples loin de la politique!», a poursuivi Hervé Rigollet.

Sentir l'immensité du pays

Étant le pays le plus grand du monde, la Russie enchante et stupéfie les étrangers par son étendue et sa diversité qui s'étale sur 9 neuf fuseaux horaires.

© Sputnik . Evgenya Novozhenina Pays à l’envers: ce qui choque le plus les Français en Russie

«La nature est comme l'horizon. D'énormes avenues. Et de la neige pure, comme des nuages. Des forêts blanches et vertes. Des arbres fiers qui ont même décoré l'hiver», s'est souvenu Jérémy Adrien Masson.

«La Russie est grande, et je pense qu'aucun endroit ne ressemble à un autre», a dit Sherazade tandis que Muriel DM Renault s'attarde sur «les forêts de bouleaux s'étalant à perte de vue, la fonte des neiges engendrant de petits lacs».

«Ça vaut le coup de venir en Russie pour une simple et bonne raison: c'est que c'est le plus grand pays au monde», estime Hamimed Abdelhak.

Faire des rencontres avec des Russes

Comment sont les Russes? Alors que des mythes sur la mystérieuse «âme russe» circulent depuis des siècles partout dans le monde, certains étrangers décident de percer cet énigme par eux-mêmes.

«Je pense que j'ai connu la vraie amitié en Russie. Les Russes sont certes très très froids au début (ce n'est pas un préjugé!) Mais une fois qu'on entre dans le cœur des Russes, j'ai la sensation qu'on y reste pour toujours», a confié Virgilia.

«J'aime aussi la gentillesse des Russes qui sont toujours prêts à vous aider même s'il ne parlent pas anglais ou français. Beaucoup de gens disent que les Russes sont froids mais je pense que c'est de la réserve, ou une autre forme de politesse», a complété Sébastien Mourelle.

«Les Russes eux-mêmes, qui peuvent sembler un peu "rugueux", sont en réalité accueillants, hospitaliers et généreux. Ils sont souvent très drôles et pleins d'attention envers les étrangers», selon Jean-Baptiste Ferrero.

«Les Russes sont extrêmement curieux et ouverts, ils cherchent à parler et découvrir d'autres cultures, on apprend beaucoup avec eux», a noté Noël Le Goff.

Parlons des femmes russes?

Les femmes russes sont réputées pour être les plus belles au monde et cette particularité intrigue notamment de nombreux touristes de sexe masculin.

«Que de beauté, de charme, de féminité… C'est bien simple, dans le métro de Moscou, je tombe amoureux dans chaque wagon où je monte!», a avoué Sébastien Mourelle.

Plonger dans la culture russe

Une fois les deux pieds posés sur le sol russe, les étrangers découvrent tout un autre monde ne ressemblant à rien de ce qu'ils avaient pu voir auparavant.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich «Ça frôle le ridicule»: des fans des Bleus sur la désinformation sur la Russie en France

«Une bonne raison pour visiter la Russie c'est d'abord son histoire, faite de grandeurs, de drames et de victoires, la splendeur de ses monuments, l'exotisme de ce pays qui a un pied en Europe, l'autre en Asie», indique Hervé Rigollet.

«À Moscou se trouve une atmosphère incroyable, baignée par une énergie qui ne s'essouffle jamais que ce soit l'été ou l'hiver», raconte Gabriel Nicolas Gozzadini.

Pourquoi ne pas passer ses vacances en Crimée?

L'hiver n'est pas éternel en Russie et pendant la saison estivale les régions du sud se transforment en véritables stations balnéaires avec leur mers, montagnes, collines, champs et produits frais de saison.

«La Crimée est un véritable paradis sur terre, c'est un lieu idéal pour les familles françaises qui peuvent y passer des vacances à la mer», a conseillé Wilfried Dembkowski.

Bortch ou pirojki?

Gâtés par la haute gastronomie des chefs étoilés, certains Français apprécient tout de même la cuisine russe et voici quels sont leurs plats préférés.

«Évidemment, la cuisine russe aussi, un délice, notamment le fameux bortch que j'adore», dit Laurent Bovin tandis qu'Annie Ronsin confie que son régal prend la forme de hareng en fourrure.

Muriel DM Renault estime notamment que le plus important est que tous les plats sont préparés avec amour:

«Après un orage dans une petite ville à 400 km au nord de Novossibirsk, nous étions dans un restaurant et il y a eu une coupure d'électricité. Le personnel s'est mis en quatre pour cuisiner et nous avons dîné aux chandelles», s'est-elle rappelée avec émotion.

Forger sa propre opinion sur la Russie

Eloignés de la réalité russe, plusieurs étrangers s'imaginent, sous l'influence des préjugés et des médias mainstream, ce pays complètement différent de ce qu'il est. Venir soi-même en Russie risquerait donc de briser de nombreux clichés.

«Culturellement, c'est important de venir en Russie pour casser les idées reçues de nos médias français qui ne donnent pas toujours une image objective de ce pays. Il faut se faire sa propre opinion et apprendre qu'on ne peut pas croire aveuglément ce qu'on lit ou entend. Voir une civilisation aux antipodes des croyances qu'on nous impose, car celle-ci est vraiment évoluée, patiente, généreuse, cultivée», évoque Sébastien.

«Je pense pour ne citer qu'un exemple (et ceci s'adresse aux plus de 35 ans), qu'il est intéressant de visiter la Russie pour se défaire des idées préconçues qu'on nous a inculqués lorsqu'on était collégiens sur le soviétisme par exemple», précise Raymond Patrick Mas.

Faire connaissance avec la religion orthodoxe

Des églises orthodoxes avec leurs dômes dorés et un intérieur orné laissent souvent les étrangers bouche bée d'admiration et d'étonnement sans parler de l'atmosphère particulière qui y règne.

«J'aime la Russie et Moscou en particulier pour ses églises. D'aspect somptueux et coloré on se sent aussi bien à les regarder qu'à l'intérieur. J'aime que chacun puisse venir à toute heure comme bon lui semble. J'apprécie aussi ce côté calme propice à la méditation mais bien vivant comme devrait l'être chaque église», selon David.

Vivre le Jour de la Victoire

Les Français ayant au moins une fois goûté à l'ambiance du Jour de la Victoire en mémoire de la Grande guerre patriotique organisé partout en Russie n'oublient jamais ce moment pour différentes raisons:

«C'était vraiment grandiose, les gens portaient des rubans, des drapeaux, tout le monde parlait russe, il n'y avait plus de frontières de peuples, de nationalités, ils étaient tous Russes, c'était beau et émouvant, nous étions le 9 mai 2011, un grand moment dans ma vie», a dit Hervé Rigollet.

«J'aime aussi le patriotisme des Russes. Ici aimer sa Patrie c'est normal et les gens sont contents de le montrer. Tous les ans je m'arrange pour être là le 9 mai et voir le défilé. J'adore ce moment», a poursuivi Sébastien Mourelle.

Bania et plongeons dans l'eau glaciale

Presque tout étranger arrivé en Russie veut se rendre à la bania, l'équivalent russe du sauna, et vivre cet instant aussi bienfaisant pour le corps que pour l'esprit.

«J'ai pu vivre une expérience exceptionnelle dans un bania», a partagé Terry Lourties en racontant que le processus consiste à se chauffer dans une pièce avant de se faire verser de l'eau glaciale sur le corps et de se faire fouetter avec des branches de différents arbres.

Une autre particularité ce sont les baignades dans l'eau glaciale à l'occasion de la Théophanie (grande fête chrétienne qui commémore le baptême du Christ dans le Jourdain) au mois de janvier.

«Venir en Russie, se baigner le 19 janvier dans les trous de glace est une expérience inoubliable. Il n'y a pas forcément besoin d'être orthodoxe pour se baigner le jour de la Théophanie. Tout le monde se baigne… Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes… Cette expérience renforce l'estime que l'on peut avoir de soi (et tue les microbes selon les Russes…) Je conseille cependant de se baigner près d'une bania», a indiqué Stephane Dupuy.

Alors, comme vous pouvez le constater, il y a trop de risques de venir en Russie… des risques lourds de conséquence et de traumatismes comme tomber amoureux du pays et avoir envie d'y revenir le plus vite possible.

«Arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire et réservez votre billet au plus vite pour découvrir la Russie! Ou plutôt découvrir les Russies tant ce pays qui s'étend de la Finlande à la Corée est riche et divers: ses paysages, ses climats, ses cuisines, ses cultures. Loin des "resorts" insipides à l'occidentale, on y vit des moments forts, grandioses, absurdes et fous. En un mot: inoubliable», a conclu Eric Richermoz.