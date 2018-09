Quelles sont les qualités qui ont aidé Poutine à enregistrer ses succès?

Le Président russe a plus l'habitude d'analyser les causes qui l'empêchent de faire mieux que les composantes de son succès, a-t-il expliqué aux vainqueurs des concours de l'année d'études 2017/2018 et à leurs précepteurs, ajoutant qu'il le faisait pour lui-même et qu'il ne voudrait pas «en parler en public».

Lors d'une rencontre avec les jeunes ayant remporté différents concours lors de l'année scolaire et universitaire 2017/2018 et avec leurs précepteurs, Vladimir Poutine a évoqué les qualités qui l'ont aidé à enregistrer de nombreux succès dans son activité.

«Je n'ai pas l'habitude d'analyser ce qui me mène au succès. J'ai l'habitude d'analyser ce qui m'empêche d'enregistrer de meilleurs résultats, a-t-il indiqué, répondant à une question sur les qualités qui ont fait sa réussite. Je le fais pour moi-même et je ne voudrais pas en parler en public, je n'y suis pas encore prêt.»

Selon lui, à condition de se regarder d'un œil critique — sa personnalité, son travail et sa vie —, de détecter ce qui nous empêche à aller de l'avant, de le comprendre et de l'éliminer, il est possible d'avancer de manière plus assurée et plus rapide.

Vladimir Poutine a également abordé le sujet des contacts entre les vainqueurs d'olympiades et les lycéens talentueux.

«Les moyens sont assez conséquents à Moscou. Aujourd'hui, presque tous les grands établissements d'études supérieures appliquent la pratique de programmes de formation individuels. Je pense que si vous allez voir la direction de l'établissement, vous trouverez une entière compréhension», a-t-il ajouté.

Au début du mois d'août, les jeunes Russes ont notamment manifesté leurs talents au concours mondial pour les meilleurs étudiants en géographie, l'International Geography Olympiad (iGeo), qui s'est tenu au Québec, au Canada. L'équipe russe, composée de quatre membres, a remporté une médaille d'or, une autre d'argent et deux de bronze.