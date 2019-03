Le Concours Andreï Stenine 2019 établit un nouveau record

Les jeunes professionnels de la photo de cinq continents et de 80 pays, un record, ont déposé leur candidature au concours Andreï Stenine 2019. C'est plus que l'an dernier, et depuis la création du concours en 2014 le nombre de candidatures a plus que doublé.

Pour son cinquième anniversaire, le concours créé en mémoire du correspondant photo de Rossiya Segodnya Andreï Stenine a franchi un nouveau cap.

© Sputnik . Alexeï Vitvitski Concours-photo Stenine 2019: la composition du jury international annoncé

Dressant le bilan de la première étape du concours, sa curatrice Oksana Oleinik, directrice du service des projets visuels de l'Agence d'information internationale Rossiya Segodnya, a souligné: «On peut dire dès à présent que la couverture géographique et le niveau élevé des travaux envoyés nous impressionnent et nous réjouissent.

Chaque année, des photojournalistes de nouveaux pays se joignent au concours, et l'année 2019 ne fait pas exception: à son actif se sont ajoutés des travaux du Bhoutan, de Bolivie, du Yémen, du Luxembourg, de la République de Maurice, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, de Somalie, du Soudan et d'Éthiopie: dix pays au total! Le concours Stenine s'est fermement ancré dans l'agenda international des événements majeurs du monde de la photo. A présent, nous attendons avec impatience le début du travail du jury international, et nous souhaitons bonne chance à tous les participants au concours!»

Des photographes renommés examineront en avril les travaux de jeunes photojournalistes du monde entier. Le nombre de participants étrangers au concours augmente chaque année et, en 2019, le rapport entre les travaux russes et étrangers sera de 37% contre 63% respectivement (il était de 48% et 52% l'an dernier). Avec la Russie, le plus grand nombre de travaux a été déposé par des photographes d'Iran, d'Inde, d'Espagne, d'Égypte, du Mexique et du Bangladesh.

La short list du concours sera annoncée le 13 juin sur le site steninecontest.ru. Les prix du concours seront remis en automne 2019, au même moment que le vernissage de l'exposition de ses lauréats à Moscou et le lancement de la tournée d'expositions du concours à travers le monde.

© Sputnik . zahraa al-amir Le concours Stenine attire de nouveaux pays

Le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes: des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté et attentives aux événements et aux hommes qui nous entourent.