Les changements en Russie, c’est «époustouflant», «ce n’est pas le même pays» qu’avant - vidéo

Les Russes ont une grande capacité de prendre le meilleur et de s’adapter alors que leur pays ne cesse de changer, a déclaré à Sputnik Cécile Rogue, une Française qui réside à Moscou depuis 24 ans, lors de la Journée de la France à Moscou.

«Je le trouve époustouflant […]. J’ai l’impression d’habiter dans l’Histoire. La Russie quand je suis arrivée et la Russie d’aujourd’hui, ce n’est pas le même pays. Et même il y a cinq ans, ce n’est pas le même pays que maintenant. Tout change très vite. Les Russes ont une capacité d’adaptation assez incroyable. Une capacité de prendre le meilleur et de s’adapter très vite, c’est assez étonnant», a indiqué Mme Rogue, qui a ouvert une agence de voyage et une école d'art de vivre à la française sur le sol russe.

© Sputnik . Anastasia Patts Journée de France 2019 à Moscou

Selon elle, il y a des choses qui «demandent encore à être changées, mais c’est comme partout».

«Vingt-quatre ans, pour un pays, c’est pas grand-chose. Tout est encore devant nous, c’est bien!», a-t-elle ajouté.

Journée de France 2019 à Moscou © Sputnik . Anastasia Patts 1 / 9 © Sputnik . Irina Dmitrieva Journée de France 2019 à Moscou

D’après Mme Rogue, qui organise des voyages pour les clients russes qui vont en France et parle dans son blog des artisans, boulangers, pâtissiers, artistes français et de «tous ceux qui font quelque chose, qui ont leur propre business» en Russie, les Russes «aiment prendre de la vie tout ce qu’ils peuvent, ils ont un côté qui aime la fête», mais ils sont aussi «très fidèles» et adorent la France.

«Quand on est Français, c’est toujours très agréable d’être en Russie, on a toujours l’impression d’avoir une relation particulière. Après parfois, c’est compliqué, mais c’est comme partout […]. Il y a beaucoup de Français qui habitent ici depuis longtemps et qui sont très contents d’habiter à Moscou, ont des femmes ou des maris russes, qui ont leur vie ici. C’est à nous de créer des ponts et de continuer à promouvoir tout ce qu’il y a de mieux ici et là-bas», a-t-elle noté.

​La 5e édition de la Journée de la France en Russie, consacrée à la fête nationale française, a rassemblé les amateurs de culture française le 14 juillet au Parc des arts Muzeon, en plein centre de la capitale russe.

​L'événement a été organisé conjointement par l’ambassade de France en Russie, la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe, l’Institut français de Russie et le Département de la culture de la ville de Moscou.