Du bazooka au monastère: un projet franco-russe fait découvrir la Russie d’une autre manière – images

Une balade en char d’assaut, un tour de nuit à Moscou en van ou une soirée au bania avec un repas russe typique et une vue sur les coupoles d’un ancien monastère… Le projet innovant d’excursions touristiques Put-in Tours lancé par un Français et un Russe vous plongera au cœur des clichés sur la Russie et les brisera enfin devant vos yeux.

En préparant un séjour en Russie, on se creuse la tête afin d’élaborer un plan idéal pour non seulement en découvrir le maximum et sortir des sentiers battus, mais aussi pour s’imprégner de l’atmosphère locale et ne pas être confronté aux barrières linguistiques.

Le projet Put-in Tours, monté à Moscou par Simon, un Français, et Sergueï, un Russe, est à même de répondre parfaitement à cette liste de critères de voyage. Il propose aux étrangers en visite à Moscou des excursions peu ordinaires dans la ville-même et dans ses alentours en compagnie de ceux qui y vivent. Ce qui compte avant tout, c’est que ces balades se font parfois à bord d’un char d’assaut soviétique et sont guidées par des personnes parlant votre langue maternelle.

Nous avons suivi un tour de Moscou de nuit en compagnie de trois touristes américains pour voir comment tout se déroule. Interrogé à cette occasion, Simon Delaunay, qui a déménagé à Moscou il y a deux ans et qui confie avoir eu un coup de foudre pour cette ville, a présenté à Sputnik en détails cette entreprise qui a déjà attiré des visiteurs de 45 nationalités différentes, dont des Français, des Belges, des Américains, des Australiens ou encore des Sud-Coréens.

Abattre des stéréotypes «complètement erronés»

«We put you in our Soviet van» [on vous installe dans notre van soviétique, ndlr], telle est la devise de l’agence touristique, expliquant ainsi partiellement son nom. Le jeu de mots est évident, mais, selon Simon, «cela fait sourire les gens et nous aussi»:

«Nous aimons bien jouer des stéréotypes pour mieux les détruire. Car il y a de nombreux stéréotypes sur la Russie qui sont complétement erronés. Donc nous nous efforçons de présenter une image au plus réaliste de la Russie et de la vie à Moscou, notamment en mettant les gens en relation.»

C’est pourquoi les guides créent tout au long de ces voyages une atmosphère confortable permettant «d’avoir un échange sympathique et convivial dans le groupe tout en gardant une approche très personnelle».

Balades en van soviétique

Les guides accueillent leurs invités à bord d’un van soviétique en passant de la musique russe et en proposant de la bière Jigouli ou encore avec une coupe de «champagne» soviétique brut.

Le circuit de nuit, l’une des activités les plus populaires auprès des touristes, vaut à lui seul la peine d’y aller. La capitale illuminée avec ses rues à moitié vides, des lieux qui offrent les plus belles vues de Moscou, une dégustation de glace traditionnelle dans le centre commercial historique du Goum… Tout ceci au cœur de fabuleuses légendes sur la ville.

«Il faut absolument y revenir», décident unanimement, avec des reflets de Moscou dans les yeux, les touristes américains, de Floride et du Texas, qui ont traversé la moitié du globe pour se rendre en Russie.

Put-in Tours propose également une «tournée des bars», également en van, «pour le côté festif» et découverte de ce que réserve la vie nocturne de la capitale.

«Parce qu’à Moscou, pour trouver les bons endroits, "il faut connaître"», explique Simon.

Par le passé, il avait lui-même rencontré ces problèmes que n’importe quel étranger rencontre lorsqu’il se retrouve pour la première fois en Russie. En tant qu’entrepreneur lançant un projet, il confie avoir connu la barrière linguistique, «la différence culturelle du monde professionnel» ou encore «la façon de travailler qui diffère de nos standards».

Montez à bord… d’un char d’assaut et tirer au bazooka

Un autre genre d’excursion de Put-in Tours s’intéresse plutôt à ceux qui aspirent à connaître des sensations fortes et qui voudraient découvrir le côté «militariste» du pays, stéréotype sur la Russie assez répandu en Occident. Ce circuit prévoit une journée au parc à thème Patriot situé en région de Moscou, qui présente principalement les équipements de l’armée russe.

Au menu: une balade en char d’assaut, un cours sur les armes russes puis du tir avec celles-ci et un tir au bazooka. La journée se termine habituellement par un déjeuner militaire sous une tente agrémentée de vodka.

Bania, monastère, spécialités gastronomiques russes…

À bord du van soviétique, il est aussi possible de partir à la découverte de la facette orthodoxe de la Russie d’antan. Au programme, soit une visite privée d’un monastère moscovite, caché au milieu de la jungle urbaine, soit une excursion à Serguiev Possad avec sa magnifique Laure de la Trinité-Saint-Serge.

Ensuite, le groupe de touristes découvre aussi le bania traditionnel russe durant une session de 3 heures. Cette journée mouvementée se termine dans un restaurant typique qui offre des spécialités gastronomiques locales.

Ce que le futur réserve

Alors que l’entreprise est plutôt bien reçue à Moscou, ses concepteurs projettent également de l’étendre cette année à Saint-Pétersbourg. Au fur et à mesure, le Français Simon a pu apprivoiser le style des affaires en Russie, surtout grâce à son partenaire Sergueï.

«Et c’est un franc succès!» dit Simon. «Au moins 90% de nos visiteurs sortent du van ravis de leur découverte, avec tous la même phrase à la bouche "ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais…" Comme quoi, Moscou et les Russes sont pleins de surprises!»

En effet, les touristes américains qui assistaient au tour de nuit avec nous ont d’eux-mêmes expliqué qu’avant de se rendre en Russie ils avaient entendu de nombreux clichés sur le style de vie local. Ils étaient convaincus qu’ils allaient se retrouver dans un pays plein de restrictions, alors que la réalité s’est avérée radicalement différente.

«Il s’est avéré que la Russie est un pays complètement normal avec des gens normaux et souriants», ont-ils confié lors de l’excursion, hypnotisés par la beauté des villes découvertes.