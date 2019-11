Une fillette frôle la mort sur l’autoroute et subit un nouvel accident quelques heures plus tard

Une fillette de six ans a survécu à deux accidents de la route en l’espace de quelques heures près de la ville russe de Kirov, dans la région de la Volga, a annoncé à Sputnik la police routière.

Le premier est survenu à 9h du matin lorsque son père, au volant d’une Nissan, a heurté un poids-lourd arrivant en sens inverse. L’homme et sa femme ont péri dans la collision.

Blessée, leur fille a été embarquée dans une ambulance. Or, son infortune n’était pas finie car le véhicule a heurté une autre voiture et s’est renversé. Selon la police, l’ambulance a traversé alors que le feu était rouge avec gyrophare et sirène allumés. L’accident n’a pas fait de blessés et la fillette a pu regagner l’hôpital.